FOTOGALERIE: Pardubický letní stadion už čeká na nový trávník

Rekonstrukce letního stadionu se posouvá do další etapy. Hrubá stavba hlavní tribuny, která patří mezi památkově chráněné objekty, byla dokončena již začátkem června, v případě dalších tribun se již provádí práce na jejich osvětlení. Od srpna by se stavbaři měli pustit do pokládky trávníku.

Hrubá stavba hlavní tribuny, která patří mezi památkově chráněné objekty, byla dokončena již začátkem června, v případě dalších tribun se již provádí práce na jejich osvětlení. Od srpna by se stavbaři měli pustit do pokládky trávníku, | Foto: Deník/Nikola Remešová