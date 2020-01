Hasiči Pardubického kraje během loňského roku vyjížděli k 7644 událostem, požáry tvořily desetinu z nich. Nejčastěji pak zasahovali na Pardubicku a Orlickoústecku. „Rok 2019 byl z hlediska počtu požárů v porovnání s uplynulými pěti lety mírně podprůměrný, průměr je 811 požárů ročně,“ vypočítala mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Za vznikem plamenů stála nejčastěji lidská nedbalost, ale často se opakovaly i technické závady. „Odhozený nedopalek v lese je typickou ukázkou požárů zaviněných člověkem. Suché počasí obecně znamená příznivější podmínky pro vznik požárů,“ vysvětlil vyšetřovatel hasičů Václav Dostál. Více než čtyřicetkrát pak hasiči zasahovali u požáru, který někdo úmyslně založil. S ohněm si hrály i děti, které zavinily 11 požárů. Osm lidí kvůli plamenům zemřelo, 78 osob se zranilo.

Dvě osoby zemřely při prosincovém požáru rodinného domu v Sovoluskách na Přeloučsku. Když se hasičům podařilo dostat do budovy, našli dvě ohořelá těla.

Další osoba zemřela v listopadu na následky požáru v pardubické Explosii. Hořelo ve výrobním objektu, kde se pracuje se střelným prachem. Čtyři zaměstnanci se zranili, jeden z mužů o den později zemřel. „Chvíli to vypadalo nadějně a zdálo se, že by to mohl zvládnout. Bohužel se tak nestalo,“ okomentovala zprávu mluvčí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Tereza Romanová.

Sám se zapálil

Smutnou dohru měl i incident, k němuž došlo několik dní poté. Před Východočeským divadlem Pardubice se muž zřejmě polil hořlavou kapalinou a poté se sám zapálil. Lékaři pacienta s popáleninami na 60 procentech těla dlouho udržovali v umělém spánku, muž poté zemřel.

O nic veselejší nebyl ani konec roku, 29. prosince hasiči vyjížděli k požáru zahradní chatky u koupaliště v Chocni. Muži, který v ní pobýval, se nepodařilo včas utéct a zůstal zaklíněný mezi dveřmi. Přestože ho kolemjdoucí dobrovolný hasič do příjezdu jednotek ochlazoval vodou ze zahradní hadice, muž svým zraněním následně podlehl.

Práce hasičů ale nebyla spojena jen s požáry, zasahovali také u dopravních nehod, vyprošťovali osoby z výtahů, odstraňovali nebezpečný hmyz, odklízeli následky silného větru nebo pomáhali záchrance s transportem pacienta. Zachraňovali ale také třeba půltunového býka, který v Blížňovicích na Chrudimsku spadl do studny. „Jakmile jsme ho uvázali do popruhů a vytáhli zhruba metr nad hladinu, býk se vymrštil a kopal kolem sebe až se z popruhů vysvlékl,“ popsal velitel zásahu Jan Štěrba. Nezraněného býka hasiči vytáhli na pátý pokus jeřábem. Výjezd si hasiči zopakovali v Českých Heřmanicích, kde vytahovali z jímky podobně těžkého koně.

V lednu zachraňovali 71 lyžařů, kteří kvůli spadlému stromu uvízli na lanovce v Červené Vodě. „Hasiči vylezli na sloup a pomocí lanového setu se přiblížili k sedačkám. Každého lyžaře ustrojili do evakuačního trojúhelníku a postupně je spouštěli dolů,“ upřesnila Horáková.