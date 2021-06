FOTOGALERIE: Strážníci si otevírají zoo. Kapitola druhá

O tom, že by si mohli pardubičtí strážníci otevřít zoo, jsme vás už informovali. Po čtvrtku by se jejich zvířecí sbírka opět pořádně rozšířila. Místo toho strážníci vypravují zájezd do Záchranné stanice Pasíčka.

Během čtvrtka tak strážníci zachránili sedm zvířat, která poputují do Záchranné stanice Pasíčka. | Foto: MP Pardubice

„Škola zvířátek začala v osm hodin ráno. V Lexově ulici se našla tři mláďata poštolky, která strážníci nemohli vrátit do hnízda. Proto se jich ujali a spěchali na další trojici mláďat,“ řekl tiskový mluvčí Městské policie Pardubice Jiří Sejkora. Tentokrát šlo o tři hryzce, kteří se našli na zahradě. Jen co je strážníci převzali, přišla na řadu velmi mladá kavka. Tím ale dobrodružství se zvířaty nekončilo. Zachránit potřeboval další opeřenec, krákorajícího zraněného havrana strážníci vyzvedli na zahradě mateřské školy. Strážníci by si mohli otevřít zoo, zvířata se jim o víkendu nahromadila Přečíst článek › „Zraněné křídlo měla i vrána, kterou strážníci sbírali o deset minut později. Zachraňovat museli strážníci také tragicky osiřelou trojici mláďat zajíce polního. Tečku za zvířecím kolotočem udělala po sedmnácté hodině další mladá a zraněná kavka v Macanově ulici,“ dodal Sejkora. Během čtvrtka tak strážníci zachránili sedm zvířat, která poputují do Záchranné stanice Pasíčka, kde se o ně postarají a zraněná zvířata vyléčí. OBRAZEM: Rorýs se projel autem, ale o ošetření nestál. A tak uletěl Přečíst článek ›