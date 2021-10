Na místě bývalého nacistického popraviště vznikl památník.

Na návštěvníky čeká podzemní prostor, který nabídne jedinečnou podívanou. Architekti památníku se snažili citlivě dodržet atmosféru místa. „Řada lidí z Pardubic ani neví co je Zámeček, co je popraviště. Proto jsme se rozhodli udělat tady modernizaci. Nejen pro nás, ale pro naše děti. Naší povinností je nezapomínat a poděkovat,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Vzpomínky návštěvníkům představí dokument, dobové fotografie i artefakty. V objektu jsou více než tři hodiny zvukových záznamů, které si mohou zájemci přehrát na tabletech. Historici vystavili i dobové oblečení, pušky nebo pouta. Součástí expozice jsou unikátní písemné dokumenty nejen z českých, ale i zahraničních archivů.

„Areál se po citlivé rekonstrukci včetně výsadby veškeré zeleně zahrnující 58 nových stromů a tři keře v okolí památníku, doplnění nového mobiliáře a veřejného osvětlení a obnovení písečné valu za pomníkem, vrací více do podoby roku 1942,“ informoval náměstek Rychtecký.

Přestavba místa začala loni v dubnu, ke zrekonstruovanému památníků přibylo i nové parkoviště a zeleň. Město do areálu investovalo 43,8 milionu korun, výrazně pomohla dotace z Evropské unie a příspěvek ze státního rozpočtu. Pardubice tak zaplatily zhruba 22 milionů korun.

Součástí nové expozice je dokumentární film a dobové artefakty z Východočeského muzea. Návštěvníci si tak budou moci prohlédnout například popravčí pušky, pouta, rakev nebo dochované části oděvů obětí. Novinkou budou i dosud nezveřejněné dokumenty odrážející dění v době heydrichiády.

„Zcela unikátní jsou dosud veřejně nepublikované osobní zápisky Heinricha Himmlera, zápisy z jednání Adolfa Hitlera či osobního deníku Josepha Goebbelse z června 1942,“ představil novinky historik Vojtěch Kyncl.

Někteří pamětníci se účastnili slavnostního otevření, jiní pomáhali s přípravou expozice. Úplně prvním návštěvníkem byl pamětník Antonín Burdych. „Jsem pozůstalý po rodině popravené zde na Zámečku,“ řekl na slavnostním zahájení. Jeho rodina poskytla útočiště parašutistovi Jiřímu Potůčkovi, ale po udání jejich úkryt odhalilo gestapo. „Mezi sto devadesáti čtyřmi popravenými tady na Zámečku bylo i šest nejbližších členů naší rodiny,“ dodal Burdych.

Do konce tohoto roku, respektive do Vánoc, bude expozice otevřena návštěvníkům od úterý do neděle v odpoledních hodinách, dopoledne budou probíhat edukační programy pro školy a exkurze předem nahlášených skupin.



Hlavní přístup k Památníku Zámeček bude nově z ulice Průmyslová, kde město vybudovalo pro potřeby památníku také nové parkoviště. Na programu budou nejen prohlídky pro školy, ale také pořádání nejrůznějších výstav zaměřených i nad rámec regionu Pardubice

Svůj vzkaz poslala i paní Jaroslava Skleničková, která přežila zkázu obce Lidice, následný pobyt v koncentračním táboře i pochod smrti. Přes svůj vysoký věk pracovala s historiky na finální podobě nové pardubické expozice na Zámečku. „U vás v Pardubicích se proti nacistům bojovalo. V Lidicích to byla pomsta. Ráda bych se dožila toho, aby naše země vzkvétala a lidé spokojeně v míru žili,“ vzkázala Skleničková.

V neposlední řadě účastníci zavzpomínali na Evu Liškovou. Rodačka z Luže na Chrudimsku se dostala do dvou pracovních lágrů a nezlomil ji ani pochod smrti. Její vzpomínky jsou zaznamenány v dokumentu, který je připraven hned na úvod prohlídky. Zemřela před čtrnácti dny ve věku 92 let.

"Před třemi týdny jsem jí ještě stihl promítnout sestřih svědectví, které budeme vysílat v novém památníku v Pardubicích a kde paní Eva vystupuje - a moc jí to sluší. Byla svědomitá, skromná a i přes válečné a poválečné útrapy věrná občanka této země a bojovnice za demokracii. Odešla přítelkyně a s ní i bolestivý kus historie, který ale nebude zapomenut," řekl historik Vojtěch Kyncl. Úvodní film má návštěvníkům přiblížit atmosféru předválečných Pardubic a nástup nacistické diktatury.

Na slavnostním otevření nové expozice pietního místa zazněly i vzkazy pamětnic, které nemohly přijít osobně.

„Děkuji všem, kdo se starají o to, aby z paměti národa nevymizely vzpomínky na všechny ty statečné, kteří bojovali proti přesile fašistických okupantů, ale i na ty, které postihla rasová nenávist,“ vzkázala pamětnice Eliška Dusilová, jejíž rodiče se zapojili mezi spolupracovníky Silver A.

„V této zmatené době kdy pojem vlast a vlastenectví stávají se anachronismem, je práce těch, kteří je připomínají, o to cennější. Přála bych si, aby osudy těch známých, ale i neznámých hrdinů byly mementem a ochranou před možností návratu jakékoliv totality,“ zmínila ve svém vzkazu Dusilová.