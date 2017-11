Francie v hudbě, v kouzlech i ve víně

Pardubice – Dnes v krajském městě začíná Francouzský podzim. Od 1. do 22. listopadu budou mít Pardubáci možnost se seznámit s frankofonním světem, jeho kulturou a vínem.

Ve středu akci zahájí koncert skupiny Bran na Zámku Pardubice. „Hudební skupina inspirovaná bretonskou hudbou zavede posluchače do legendární země ve slavnostní náladě,“ přiblížila Hélène Goeury z Francouzské aliance Pardubice, která Francouzský podzim pořádá.



Děti budou mít možnost se v rámci festivalu převtělit do kůže zkušeného kouzelníka a naučit se ta nejlepší kouzelnická čísla, a to v pátek během Wow Magic show v Divadle 29. Ještě ten samý večer aliance představí kapelu Chanson Trio Coucou, která vrací do hry staré klasické šansony.



Francouzská aliance je nezávislou neziskovou organizací poskytující kurzy francouzštiny.



Program festivalu Francouzský podzim

pondělí 6. listopadu – projekce filmu Réparer les vivants

středa 8. listopadu – výprava na africký kontinent za objevem senegalské literatury

pátek 10. listopadu – dílna výroby perel a levandulových koupelových koulí

sobota 11. listopadu – koncert Aude Martin

pondělí 13. listopadu – koncert Cécille Boiffin a Tomoko Asahina-Kotalové

úterý 14. listopadu – vernisáž POPAŘÍŽI Jana Juhaniaka, který umožňuje odhalit pařížský život

čtvrtek 16. listopadu – ochutnávka osmi různých vín v kombinaci sýrů

pondělí 20. listopadu – promítání filmu Yves-Saint- Laurent, životopisného příběhu velkého krejčího

středa 22. listopadu – taneční představení „PURE“ slovenské choreografky Evy Klimáčkové