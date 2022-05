Ve frontě čeká také Lena se synem. V Česku žijí už dva měsíce a pardubické výdejní místo znají a vědí, že se zde dostane pomoci hlavně čerstvě příchozím. „Dobré je to pro lidi, kteří přijeli bez ničeho. Někdo si chodí pro léky, někdo pro oblečení, jídlo, vybavení do kuchyně nebo hygienické pomůcky,“ vysvětluje Lena.

Před ní stojí Natálie s manželem, kteří dorazili asi před měsícem z města Sumy. „Přijeli jsme skoro jen s dokumenty, proto potřebujeme téměř vše,“ podotýká Natálie. Za pomoc v Česku je velmi ráda a je tu spokojená. “Život je tu krásný, hlavně tu není válka,“ dodává.

Uvnitř centra je několik regálů s jídlem, elektronikou, drobnými spotřebiči, nádobím a pak také spousta krabic s oblečením, botami a vedle toho i kočárky, deky, polštáře a hračky pro děti.

Výdejní a sběrné centrum je otevřeno každé úterý a čtvrtek od 8 do 11 hodin pro výdej potřebného sortimentu uprchlíkům a od 13 do 17 hodin pro příjem věcí. Je neustálý nedostatek jídla a drogerie. Potřebují ale i běžné věci do domácnosti, jako jsou hrnce, talíře, příbory, skleničky, hrnečky, funkční drobné elektrospotřebiče pro domácnosti (konvice, remosky, fény, žehličky).

Pro oblečení a další věci pro děti sem přišla i Irina, která přijela s manželem a dětmi z Charkova. „Jsme tu měsíc a tady nám moc pomohli - najít ubytování či práci, nabídli nám kurzy českého jazyka a pomáhají nám i s dětmi,“ je vděčná Irina. Ve výdejním místě využívá téměř všeho. „Nemohli jsme si toho moc vzít. Přišli jsme s malým kufrem,“ říká, zatímco si prohlíží oblečení pro děti.

Fronta před výdejnou odsýpá poměrně rychle, ale nijak se nezkracuje, jakmile někdo vejde do výdejny, zařadí se do fronty další nově příchozí. Čekací doba byla něco kolem deseti minut.

Podle koordinátorky pro cizince Mariany Kurylo zájem lidí za necelý měsíc, co je výdejna otevřena, příliš neklesl. Příchozích je několik desítek denně. „Teď chodí hodně lidí. V prvních dnech přišlo v době od 9 do 11 hodin asi 80 lidí,“ popisuje.

V Pardubickém kraji bylo ke čtvrtku 28. dubna přijato 13 465 uprchlíků z Ukrajiny. Nejvíce jich je v okresu Pardubice (5 881), dále v okresu Ústí nad Orlicí (2 961), následuje Chrudimsko (2 601) a nejméně jich je na Svitavsku (2 022).

Mariana Kurylo je Ukrajinka a pomáhá uprchlíkům se zde lépe domluvit. Do Česka přijela zhruba před šesti lety za manželem a od té doby zde žije. „Je pro mě snazší mluvit s Ukrajinci. Rozumím jim, znám jejich kulturu a jejich potřeby,“ vysvětluje s úsměvem.

Snaží se pomoc především čerstvě příchozím, ale věci mají i pro lidi, kteří zde žijí delší dobu. Pro ně je však nabídka mírně omezena. „Když přijel člověk na začátku března, tak už dostává dávky a může si něco koupit, ale i tak mu s něčím můžeme pomoci,“ dodává Kurylo.

Největší zájem je o základní potřeby. „Stále doplňujeme drogerii a jídlo, to nám vždycky chybí. Občas přijdou lidi, kteří nepotřebují jídlo, ale chybí jim oblečení. Byli u nás uprchlíci, kterým ukradli kufr se vším, co měli, takže přišli v zimních bundách a potřebovali hodně oblečení,“ vypráví Kurylo.

V odpoledních hodinách je vyhrazený čas pro příjem darů. Někdy ale lidé dorazí i mimo oficiální čas příjmu, jako to bylo ve čtvrtek v případě rodiny v čele s ženou na vozíčku. Ti přinesli několik tašek s věcmi. Lidé jsou často velmi štědří. „Někdy mě přivede k slzám, když přijde babička a donese, co může. Jsem z toho dojatá,“ říká Kurylo.

Výdejní místo je v původně prázdné budově Úřadu městského obvodu I v Jindřišské ulici u divadla.