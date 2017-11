Gentlemani silnic. Jeli zařizovat svatbu, místo toho zachránili život

Pardubice – Osud staví do cesty lidem překážky, ale občas i lidi, kteří dovedou pomoci.

Marie a Radek Řehákovi (vpravo) přebírají ocenění Gentleman silnic.Foto: DENÍK

Mladý muž, Luboš Janovský na motocyklu v Třešti letos 10. června udělal chybu, která se mu stala málem osudovou. Skončil na zemi s utrženou nohou v kyčli. Před místem nehody tehdy zastavili i Marie a Radek Řehákovi ze Starého Hradiště. Tehdy ještě snoubenci, nyní manželé a držitelé ocenění Gentleman silnic.



"Jeli jsme za známým farářem na předsvatební sezení. Dopadlo to dobře, i když ten den jsme na sezení nebyli schopni říct vůbec nic, když to na nás poté celé dopadlo," ukazují se smíchem prsteny. Sami až do úterý nevěděli, za muž, kterému pomohli, vůbec žije. "Dověděli jsme se to vlastně až po vyhlášení ankety v Jihlavě," říká Marie Řeháková.

Právě oni k Lubošovi Janovskému přišli jako první. "Někdo šel proti nám a říkal, že to už nemá ani cenu. Jenže on se pohnul a tak jsme běželi k němu. Manželka s ním mluvila, já jsem se pokoušel ošetřit ránu a sehnat k tomu materiál. Pohled to byl strašný, když to tak řeknu, kus od nás ležela celá utržená noha i s kusem zadku. Já chtěl tu ránu zaškrtit, ale nebylo prakticky na čem. Sháněl jsem tedy obvazy. Pak už přiběhli odněkud lékař a sestra a začali nám pomáhat. Lékař vzal ty obvazy a pěstí je do té rány nacpal. Byl to ortoped, ale říkal, že nikdy neošetřoval pacienta v terénu. Zamávalo to s nimi, záchranáři i s námi," popisoval dramatické chvíle Radek Řehák.



Luboš Janovský, který byl měsíc čerstvým otcem malé holčičky, hrůznou nehodu přežil. "Osobně dnes přijít kvůli rehabilitacím nemohl, takže mě požádal, abych vám předala několik jeho rodinných fotografií a osobní poděkování, které vám napsal a kde na sebe přikládá kontakt, abyste se mohli setkat," přidala k ocenění manželům mluvčí pardubické policie Markéta Janovská (pozn. shoda jmen je pouze náhodná).



Zraněný muž se ale o život rval. Z umělého spánku, ve kterém měl po nehodě strávit tři dny, několikrát sám procitl, protože i skrz navozené koma slyšel manželčin hlas, když jej navštívila. Z nemocnice tedy raději zavolali jeho ženu a dali jí manžela alespoň na chvíli k telefonu, aby mohla léčba pokračovat. Z nemocnice byl propuštěn v rekordním čase a čeká na protetickou končetinu. Je rozhodnutý dál chodit.



„Svým zachráncům bych chtěl poděkovat za celou mou rodinu. Jsem rád, že jsem naživu. Kdyby tam tehdy nebyli tihle profíci, tak už by bylo vyřízeno. Je pravda, že jsem si hodně vytrpěl, ale dneska si troufám říci, že už jsem vyhrál. Je stále těžké si na to jen vzpomenout,“ hledal slova vděčnosti čtyřiadvacetiletý kuchař Luboš Janovský během úterního setkání v Jihlavě.





"Jen ať žije, a pošle tu zprávu dál a dělá tu osvětu. Je vidět, že tu sílu v sobě má," dodává k tomu Radek Řehák.



"Chtěl bych vám poděkovat a vážím si vašich činů, protože doba je dnes uspěchaná a hektická. Přál bych vám jedinou věc, abyste to už nikdy nezažili," poděkoval ředitel krajské policie v Pardubicích Jan Švejdar.



Ceny Gentleman silnic uděluje Česká pojišťovna ve spolupráci s Policií České republiky od roku 2004 lidem, kteří přispějí k záchraně života při dopravní nehodě. Za pomoc u této nehody byli v úterý v Jihlavě oceněni také lékař Vít Kaňkovský a zdravotní sestra Radka Špringerová. Manželé Řehákovi jsou učitelé a speciální pedagogové. Krom osobního poděkování zachráněného Luboše Janovského obdrželi od pojišťovny certifikát s oceněním ataké mobilní telefony, poděkování a dárky obdrželi také od policistů spolu s pozvánkou k návštěvě s jejich třídami.