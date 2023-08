/FOTO/ V parku Na Špici se v neděli běžel závod Gladiator Race. Stovky běžců si vyzkoušely náročnou trať.

Voda, bláto, překážky. To vše museli zvládnout gladiátoři v Pardubicích. V parku na Šici se běžel závod Gladiator Race. | Video: Michal Žampach

V Pardubicích si stovky běžců, a to i dětí, vyzkoušely náročnou trať závodu Gladiator Race. Závodníci museli překonávat nelehké gladiátorské překážky nebo přejít Chrudimku suchou nohou. Na již šestém ročníku tohoto extrémního závodu se soutěžilo nejen v kategorii jednotlivců, ale o nejlepší výsledky bojovaly i rodiny s dětmi. Běh, plazení, ručkování, šplhání, tahání těžkých předmětů, brodění vodou, plazení bahnem, to vše čekalo účastníky unikátního závodu.

I přes nevlídné počasí směřovaly do parku Na Špici stovky lidí, kteří se rozhodli prověřit své síly a zaběhnout si extrémní závod. Na lidi čekalo 27 překážek různého charakteru. „Je to kombinace silových překážek, nošení břemen, balančních překážek, ale i dovednostních překážek,“ řekl Pavel Cibulka, ředitel a zakladatel závodu Gladiator Race.

Děti si z akce odnesly hrací karty, které mohou využít po celý týden ve Sportovním parku Pardubice.

„Bylo to super. S kamarády jsme se vsadili, že to dáme i příště. Byla to paráda, i když pršelo,“ řekl pan Marek z Pardubic.