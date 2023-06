Česká komora architektů zveřejnila na nominačním večeru 8. ročníku České ceny za architekturu pořádaném 27. června 2023 v Domě Radost v Praze třicet jedna děl, která mezinárodní porota nominovala do prestižního výběru. Mezi stavbami jsou hned tři z Pardubického kraje: Gočárovy mlýny v Pardubicích, stavba rodinného domu pod Kunětickou horou z Dřítče a nová lávka v Litomyšli.

Pardubický kraj dokončil stavební rekonstrukci hlavní budovy národní kulturní památky Winternitzovy automatické mlýny pro budoucí Gočárovu galerii. | Foto: Pardubický kraj

Sedmičlenná odborná porota vybírala na jaře mezi nominované z 241 přihlášených staveb takové realizace, které vykazují vysoké estetické a technické kvality a zároveň vhodně komunikují s okolím a mají společenský přínos.

Všechny nominované stavby a jejich fotografie naleznete na webu České ceny za architekturu.

„Je to ocenění architektů, takže v našem případě patří studiu TRANSAT architekti pod vedením Petra Všetečky. Pro Pardubický kraj jako pro investora rekonstrukce bývalé hlavní budovy této národní kulturní památky je postup do finále prestižní architektonické soutěže samozřejmě velmi potěšující. Jsem rád, že podobně jako my to vidí i mezinárodní porota, což je nepochybně signálem, že jedním k nejzajímavějším exponátům Gočárovy galerie pro návštěvníky od nás i ze zahraničí bude patřit i její samotná budova,“ komentoval úspěch architektů náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

Poprvé převažují stavby z veřejných zdrojů

Poměr nominovaných děl financováních z veřejných a soukromých zdrojů je téměř totožný, o jednu realizaci převažují stavby, za kterými stojí veřejné finance, což se dosud v České ceně za architekturu nestalo. Díky tomu většina staveb slouží veřejnosti a je jí přístupná.

Nejvíce nominovaných realizací je podobně jako v předchozích letech v Praze, a to osm. Čtyři zástupce pak mají shodně Jihomoravský a Moravskoslezský kraj, po třech sousedící kraje Královéhradecký a Pardubický. Dvě díla má Jihočeský kraj. S jednou stavbou se do výběru dostaly Liberecký, Středočeský, Plzeňský kraj a Vysočina.

Mimořádné ceny

Cenu předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila získali letos autoři Památníku tří odbojů v Lošanech z ateliéru IXA. Památník vznikl v areálu statku rodiny Mašínů v Lošanech, který paní Zdeňka Mašínová získala zpět v roce 2017. Jeho prostřednictvím má být uchována památka a odkaz generálmajora Josefa Mašína a jeho rodiny.

Ocenění za Výjimečný počin se letos dostalo spolku CBArchitektura, za kterým stojí od roku 2012 architekti Miroslav Vodák a Tomáš Zdvihal. Jedná se o neformální sdružení architektů v Českých Budějovicích s cílem pozitivně ovlivňovat současnou podobu tohoto města a kraje, a to i v dlouhodobějších vizích. Témata spolku se věnují základním otázkám: jak stavět – proč stavět – co stavět, jak si vybrat architekta, co může přinést architektonická soutěž nebo architektonický workshop, a dále významu kvality veřejných staveb a veřejného prostoru. Akademici ocenili snahu spolku nalézt vzájemnou shodu všech aktérů na řešení konkrétních stavebních záměrů a koordinaci diskuse mezi politiky.

Práci českých architektů tradičně hodnotí sedm erudovaných zahraničních expertů. Letos jsou jimi architektka Gilma Teodora Gylytė (Litva), architekt a urbanista Joakim Lindmarker (Švédsko), architekt, krajinářský architekt a urbanista Winy Maas (Nizozemsko), architektka Taba Rasti (Španělsko), architekt Oliver Sadovský (Slovensko), krajinářská architektka Maike van Stiphout (Nizozemsko) a spisovatel, kurátor a kritik specializující se na oblast designu a architektury Deyan Sudjic (Velká Británie).