Jako jediná obec v republice má totiž ulici pojmenovanou po světoznámém vyhledávači. Zatím však jen neoficiálně.

„Ta cedulka s nápisem Googlova se sice tváří jako oficiální název, ale vznikla vlastně z hecu. Jednomu člověku, který v té ulici bydlí, se tak přezdívá. Nedávno měl narozeniny a jeho kamarádi si z toho udělali legraci a tu ulici tak pojmenovali,“ uvedl místostarosta Starého Hradiště, pod kterou obec spadá, Václav Janovský a dodal, že by se nebránil, aby se toto pojmenování dostalo i do oficiálního seznamu ulic a tím pádem i do map známého vyhledávače.

„Stojí to za úvahu. Asi požádám lidi z té ulice, která zatím svůj název nemá, aby dali do zastupitelstva návrh na toto pojmenování. Myslím, že to ničemu neodporuje,“ dodal Václav Janovský s tím, že on sám by pro tento návrh ruku zvedl.

Podle starohradištského místostarosty mají obce, které spadají do jejich oblasti výhodu, že s pojmenováním ulic se zde začalo až v novém miléniu. Dřív to nebylo potřeba. Například v Hradišti na Písku ještě donedávna prakticky žádné ulice nebyly. Teď tu jsou čtyři, které čekají na svůj název. Ve Starém Hradišti jsme poprvé ulici pojmenovali v roce 2007. Ale i zde jich máme dost volných, které na pojmenování teprve čekají,“ uvedl místostarosta a dal návod, jak občané mohou s novými jmény přicházet: „Na našem webu je možnost dát návrh na pojmenování ulic. Navržená jména poté projdou zastupitelstvem. Pokud název nebude odporovat zákonu, tak jej zadáme do systému, kde se označí jak uliční čára, tak i budovy.“ Po oficiálním pojmenování si pak lidé danou ulici nechají zapsat do svých dokladů.

Žíznivá, Havlova i Kašparova

Zatím neoficiální ulice Googlova není jediná, která v okolí Starého Hradiště čeká na svoje posvěcení. V místní části Brozany již dlouhá léta cedule upozorňuje, že se lidé ocitli v Žíznivé ulici. „Sice nejsem velký pamětník, ale odhaduji, že tento neoficiální název nese ulice už třicet let,“ dodal Václav Janovský.

V nedalekých Pardubicích došlo k největšímu přejmenování ulic před třiceti lety, kdy o svá socialistická přízviska přišlo na 30 ulic, mostů a náměstí. „13. prosince 1989 se vedení města usneslo, že přejmenují ulici 7. listopadu na 17. listopadu a náměstí V.I. Lenina na náměstí Legií,“ informoval mluvčí pardubického magistrátu Radim Jelínek s tím, že o rok později se v Pardubicích změnilo 29 názvů ulic a prostranství.

V poslední době město uvažuje, že se ve městě na tabulkách objeví i jména Václava Havla či Jana Kašpara. „S Janem Kašparem jsme chtěli spojit náměstíčko na třídě Míru. Nakonec z toho sešlo. Nyní hledáme vhodnou lokalitu, kterou po tomto našem rodákovi a průkopníkovi letectví pojmenujeme. Stejně tak hledáme důstojné místo, které ponese jméno Václava Havla,“ dodal Radim Jelínek.