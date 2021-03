Grand festival smíchu se v pardubickém divadle v plánovaném květnovém termínu neuskuteční. Oblíbená soutěžní přehlídka nejlepších divadelních komedií byla zrušean kvůli aktuální epidemiologické situaci.

GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Festival se tradičně koná na přelomu ledna a února, letos měl být od 11. do 17. května. „Když jsme na podzim přemýšleli nad osudem 21. ročníku festivalu, rozhodli jsme se ho odložit na jaro, od května nás dělilo moře času a naděje, že virus do té doby pomine a život se vrátí do normálních kolejí,“ vysvětlila dramaturgyně přehlídky Jana Uherová.