O výstavbě parkovacího domu v tomto místě město uvažovalo mnoho let. Nový parkovací komplex tu ale staví soukromý investor, Pražská správa nemovitostí (PSN), která odkoupila pozemky od města i kraje. Stejná společnost vlastní také obchodní dům Grand. A právě i kvůli němu je, podle investora, nedaleké parkoviště potřeba.

„Je to důležité, bez toho bychom se do rekonstrukce nepustili. Potřebujeme to k tomu, abychom lidem mohli říct, že k nám mohou přijet,“ popsal Ondřej Heřman z PSN, který také od nového roku spustil rozsáhlou rekonstrukci a modernizaci obchodního domu v centru Pardubic.

Pardubický Grand se na dva roky zavře. Oživit ho má restaurace a moderní obchody

Chybějící parkování bylo podle majitele Grandu hlavní nevýhodou.

V novém Grandu by měla vzniknout nová gastro zóna, kavárna, zmodernizované kino, sdílené kanceláře i několik teras. Supermarket, kino nebo drogerie v objektu zůstanou, všechny obchody ale projdou modernizací.