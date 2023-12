Co nabídne rekonstruovaný Grand? Dozvíte se v zamčené části článku.

20 až 30 obchodů

Supermarket, kino nebo drogerie v objektu zůstanou, všechny obchody ale projdou modernizací.

V novém Grandu by měla navíc vzniknout i food hall a kavárna, sdílené kanceláře i několik teras.

VIZUALIZACE: Galerie Pernerka. Podívejte se už teď dovnitř, jak bude vypadat

„Prostory Grandu navíc obohatí nová gastrozóna vhodná jak pro příjemné večerní posezení, tak pro obědy studentů a lidi pracující v okolí,“ popsal záměr Heřman. Hned vedle restaurací vzniknou také terasy, které umožní venkovní posezení. Prostory obchodního centra mají být světlejší a přehlednější.

Konkurovat obchodnímu centru na Masarykově náměstí a Pernerce, který má u nádraží stavět firma Redstone, investor nechce.

„My nejsme schopní konkurovat Afi ani Pernerce, to se bavíme o úplně jiném produktu a jiné záležitosti. Grand je něco intimního a příjemného. Místo je skvělé, historie je skvělá a všichni to znají, jenom tomu potřebujeme dát znovu ten pocit,“ přiblížil Heřman s tím, že konkurenceschopný Grand ale bude, a to i díky parkovacímu domu, který už PSN staví za domem hudby.

Stavbami roku v kraji jsou galerie, památník, nadchod a bytový dům

Rekonstrukci budovy, která byla postavena na přelomu 20. a 30. let minulého století podle návrhu architekta Josefa Gočára, zahájí architekti z kanceláře OVA a stavební firma Marhold a Chládek a Tintěra.

Zdroj: Čížková Nikola

„My se mu snažíme vdechnout nový život. Trošku zvětšit ty prostory, vlastně ubyde jedno vestavěné podlaží a tím se ten vnitřní charakter domu trochu přiblíží více to tomu velkorysému stavu z 30. let,“ popsal jeden z majitelů ateliéru Jiří Opočenský, podle kterého by měl návštěvník zažít dotek historie v kontextu současnosti.

Výzvou pro stavbaře pak bude především instalace moderních technologií do staré budovy. Zároveň budou dělníci muset respektovat, že dům je od roku 1958 chráněnou památkou. Firma PSN v těsné blízkosti už začala také s výstavbou parkovacího domu s celkem 269 místy, z nichž bude část sloužit právě návštěvníkům obchodního centra.

Nový prosklený vstup

Nové podobě Grandu má dominovat prosklená hala u vchodu z třídy Míru.

„Jedná se o celoprosklenou konstrukci stěny a střechy, která má odstranit rozdíl mezi interiérem a exteriérem,“ popsal architekt Opočenský.

Pardubický Grand projde zásadní rekonstrukcí.Zdroj: PSN

Palác s modrým obkladem na fasádě byl dříve hotelem, sídlem úřadu a díky kavárně a restauraci byl také centrem společenského dění. Původní hotel Grand v centru Pardubic přeměnil v roce 1999 jeho nový majitel (tehdy Pražská správa nemovitostí) na první obchodní centrum ve východočeském regionu. V roce 2008 Grand změnil majitele a postupně přestal využívat svůj potenciál. Před čtyřmi lety ho PSN znovu odkoupil a chce mu navrátit lesk a šarm první republiky.