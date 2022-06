"Ač by se mohlo zdát, že griloviště je doslova protitankové a tedy relativně vandaluvzdorné, pár slabých míst se přece jen našlo. Ke každému zatopení je potřeba dřevo. A když už je někdo až takový vogon, že nedovede ze země sebrat ani klacek, protože by kvůli tomu musel vstávat a něco dělat, použije na zátop prkna z lavičky, i když ta musela hořet bídně a za tu námahu to snad ani nemohlo stát," popsali řádění strážníci na svém Facebooku.

Rekonstrukce griloviště je na bedrech městského obvodu Pardubice V.

Městští policisté ještě závěrem přidali jednu prosbu: "Vás ostatní žádáme, abyste při spatření podobných existencí, které ničí věci, které mají sloužit všem, volali hlídku na místo ihned a bez otálení."

Vandal zničil griloviště v parku Pod VinicíZdroj: MP Pardubice