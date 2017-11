Gymnázium Mozartova oslaví 20 let

Pardubice – Škola byla oficiálně zapsána do rejstříku škol už 31. ledna 1996 jako Gymnázium a Střední odborná škola Pardubice se sídlem v budově dnešního krajského úřadu. První studenti ale do lavic zasedli až v září roku 1997. Proto se vedení gymnázia rozhodlo oslavit výročí v letošním roce. Škola se v srpnu 1999 přemístila do dnešní budovy v Mozartově ulici 449.

dnes 07:49 SDÍLEJ:

Přijímací testy na Gymnázium Mozartova v PardubicíchFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Oslavy jsme pojali skromně, je to taková první připomínka založení školy, na druhou stranu jsme ji nechtěli pominout,“ uvedl ředitel gymnázia Marek Výborný. V rámci oslav se v sobotu 4. listopadu od 13 hodin do 18 hodin otevře pomyslná brána školy.



„Rád bych pozval všechny naše absolventy ale i širokou veřejnost k prohlídce školy, kterou povedou současní studenti gymnázia,“ pokračoval Výborný. Slavnostní zahájení oslav propukne v sobotu v 15 hodin ve vestibulu školy. Všichni návštěvníci budou moci nahlédnout například i do nově zrekonstruované moderní jídelny nebo zakoupit Almanach vydaný přímo k této události. Setkání absolventů s bývalými i současnými kantory bude pokračovat abiturientským večerem v Domě techniky, kde jsou pro tuto akci připraveny všechny prostory.



Oslavy pro současné studenty vypuknou v pondělí 6. listopadu, kdy se společně se svými hosty sejdou v Sukově síni v Domě hudby v Pardubicích, začátek je naplánován na symbolický čas v 10:20. Vít Kubant

Autor: Redakce