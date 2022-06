Halina to umí. Ředkvičková polévka je prostě majstrštyk

Taky takzvaně syslíte? Čím jsem starší, tím mám potřebu zásobit špajzku, lednici a tři mrazáky jídlem. Jak je něco "výhodné", už to musím mít. Proč kupovat v krámě dvoje ředkvičky, když jsou v krámě jen za pětikorunu? A tak narvu do pytlíku šest svazečků a dušička má pokoj. Dvoje se skřoupají, ze zbytku uvařím polévku podle Haliny Pawlovské. Ona do ní dává i ředkvičkové lupeny, ale já ji chci mít pěkně růžovou, takže je vyhodím.

Ředkvičky stojí v obchodě kolem šesti korun, když budete mít štěstí. Nejsou dřevnaté ani příliš pálivé. | Foto: Deník/Romana Netolická