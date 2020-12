„Odvážný hasič neváhal, vystrojen ve speciálních vysokých kalhotách brodil se k cíli. Najednou se záchranář začal propadat hlouběji a hlouběji," vypráví mluvčí hasičů Pardubického kraje Vendula Horáková.

Hasičovi v tu chvíli ale do smíchu nebylo, zatímco se propadal do bahna, zpátky ke břehu to měl asi sto metrů a podobná vzdálenost ho dělila i od ptáka.

Zdroj: HZS PAK

„Další hasič vyrazil pomoci bahnem zavalenému kolegovi i s nastavovacím žebříkem," pokračuje Horáková. A byl úspěšný, kolegy se mu podařilo z bahna vyprostit a mezitím se dokázal uvolnit i bez pomoci záchranářů pták. Tím ale pro hasiče zásah nekončil, museli si poradit se zaneřáděným kolegou.

„Bahno měl hasič opravdu všude, a tak musela přijít opravdu důkladná očista vodou z cisterny. Tu ledovou sprchu cítí náš hasič „bahňák“ určitě ještě dnes," dodává Horáková.