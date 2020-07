Pejsek tam byl podle slov velitele zásahu asi od pondělí, kdy ho majitelé začali postrádat. Majitelé už mysleli na nejhorší, když ve středu uslyšeli na zahradě slabé kňučení. To se ozývalo z odpadní roury. Pravděpodobně zvědavý pes dovnitř vlezl, ale už se nemohl dostat zpět. Zůstal tam zřejmě tři dny uvězněný.

Jednalo se o rouru o průměru 60 cm a pejsek byl asi 8 m od vpusti. Jeden z hasičů se převlékl do speciálního obleku do vody a kolegové ho opatrně spustili do kanalizace. Práci hasičů komplikovala skutečnost, že pejsek byl hluchý. Naštěstí záchranná akce dobře dopadla. Hasič chlupatého přítele vysvobodil a předal majitelce, která s ním ihned odjela na veterinární kliniku.