"Hasiči oblečeni do speciálních obleků na člunu dopluli k srnce, která byla velmi podchlazená. V pořádku jsme ji převezli na břeh. Na místo jsme povolali městskou policii, aby srnu převezli na veterinární stanici," informovala mluvčí krajského ředitelství hasičů Vendula Horáková.

K požáru karavanu do Opatovic nad Labem byli hasiči přivoláni 2. ledna v odpoledních hodinách. "Bylo podezření, že se uvnitř nachází osoba, to se ale naštěstí nepotvrdilo. Z karavanu byla vynesena 2kg propan-butanová lahev. Na místě je v tuto chvíli vyšetřovatel hasičů, který zjišťuje, co bylo příčinou vzniku požáru a výši škody," dodala Vendula Horáková.