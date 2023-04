„Detailní expertíza prokázala, že na potrubí došlo k výrobní vadě, která způsobila zvýšenou vnitřní korozi v daném ohraničeném místě trhliny. Za roky provozu zeslabila tato postupující koroze vnitřní stranu části potrubí na krajní mez, až se stala příčinou vzniklé poruchy,“ popsala mechanismus poruchy mluvčí elektrárenské společnosti Hana Počtová.

Kvalifikovaná laboratoř současně potvrdila, že 40 let staré potrubí bylo vyrobené z odpovídajícího materiálu. „V ostatních částech zkouška a šetření prokázaly, že je potrubí v dobrém stavu,“ dodala Počtová.

Díky rychlé opravě trhlin velkých desítky centimetrů se podařilo obnovit dodávky tepla a teplé vody během necelých 24 hodin. Finální opravu plánují Elektrárny Opatovice během léta. Měnit se budou celé zasažené části potrubí. Současně firma plánuje další údržbu sítí.

„Intenzivně probíhá zvýšená diagnostika potrubí za účelem možného odhalení podobných výrobních vad,“ řekla Počtová.

V dotčených domácnostech klesla teplota o několik stupňů i díky tomu, že technici rychle spustili záložní kotle. „Záložní zdroje splnily svůj úkol na výbornou. My jsme si z tohoto pohledu prověřili postupy a řešíme jejich zefektivnění včetně dalších technických možností, které nám v podobných situacích mohou pomoci ještě více minimalizovat dopady na naše zákazníky,“ řekl ředitel společnosti EOP Distribuce Karel Čipera.

Na podstatnou část potrubí elektrárny instalují sytém, který má včas upozornit na případný problém.

Otázkou ale zůstává, proč prasklo potrubí v jednom okamžiku hned na třech místech. Všechny prasklé trubky jsou stejně staré, tedy přibližně 40 let. „K žádné rázové vlně ani k žádnému výkyvu v té době podle našich měření nedošlo, je to záhada i pro nás,“ řekla Počtová.

Právě tlaková rázová vlna by současné popraskání horkovodů logicky vysvětlila. „Překvapivá je druhá věc, že to bylo na rovném úseku. Většinou se to děje v kompenzátorech, v různých ohybech a podobným místech, kde dochází k většímu tření,“ poznamenal Jiří Seidler, ředitel Tepelného hospodářství Hradec Králové, které teplo z Opatovic distribuuje do většiny hradeckých domácností.

Výrobní vadu považuje za věrohodné vysvětlení příčiny lednové havárie. „Také se potýkáme s různorodostí druhů kvalit materiálů, které se v 70., 80. nebo 90. letech instalovaly, některé byly české, některé polské výroby,“ dodal Seidler s tím, že klíčová je diagnostika rozvodů, údržba a pravidelná obnova.

Také on připomněl, že se v Hradci Králové osvědčily záložní zdroje. „Výkon byl dostatečný u všech tří záložních zdrojů. Ale u toho pro Pražské předměstí chyběl dostatečný tlak a náběh byl velmi pomalý,“ popsal Seidler.

Laicky řečeno, teplo se dostatečně rychle nedostalo potrubím k odběratelům. „Vyzvali jsme je, aby tam došlo k posílení diferenciálního tlaku v potrubí,“ dodal ředitel Tepelného hospodářství. Tři rezervní kotelny Elektrárny Opatovice vybudovaly po rozsáhlé havárii, která se stala před dvaceti lety.