Provizorium za dva roky, most za čtyři. Město vybírá vzhled mostu kpt. Bartoše

/ANKETA/ Pardubičtí zastupitelé budou vybírat novou podobu mostu, který nahradí most kapitána Bartoše. Současný, více než 140 let starý most je v havarijním stavu a nejde opravit. Kromě nové konstrukce musí město vybudovat i mostní provizorium, po kterém budou řidiči jezdit, než stavbaři vybudují most nový. Jak bude vypadat, vyberou pardubičtí zastupitelé ze 3 návrhů. Nový most má být hotový v roce 2027. Prohlédněte si pozorně fotografie a hlasujte v anketě na konci článku. Jaký most se líbí vám?

Pardubická radnice má tři návrhy podoby nového mostu kpt. Bartoše. Stávající konstrukce je v havarijním stavu a nejde opravit. Město chce nechat postavit mostní provizorium a pak nový most. | Foto: Město Pardubice