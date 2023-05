Vladimír Martinec, Čestný občan města Pardubic

Říct o Vladimíru Martincovi, že byl skvělým hokejistou, by byla samozřejmě pravda, zdaleka by to však nevyjádřilo, jak zářnou kariéru za sebou legendární útočník má a jak skvěle reprezentoval hokej a Pardubice i mimo hranice České republiky.

Vladimír Martinec začal hrát lední hokej ve své rodné Lomnici nad Popelkou a s pukem si během několika let počínal tak skvěle, že ještě před dosažením plnoletosti se probojoval do prvoligového týmu pardubické Tesly. Extraligový titul získal v roce 1973 a byl to vůbec první titul, který kdy pardubický klub získal.

Záhy po nástupu do Tesly si Vladimír Martinec díky výborným výkonům vysloužil pozvánku do juniorské a krátce nato seniorské hokejové reprezentace a v roce 1970 odjel na první ze svých jedenácti mistrovství světa. Zlatým mistrem světa se poprvé stal v roce 1972. Byla to jedna z první sportovních vendet za okupaci sovětským svazem z roku 1968. Zlato pak z mistrovství světa přivezl ještě dvakrát. S československou reprezentací pak jako útočník vyrazil třikrát na olympijské hry, stříbro přivezl v roce 1976 z olympiády v Innsbrucku.

V roce 1981 skončil fenomenální hokejista Martinec v reprezentaci a posléze odešel hrát hokej do zahraničí. Řada nabídek přicházela z nejprestižnější soutěže světa; kanadsko-americké národní hokejové ligy. Avšak kvůli potřebě být blízko rodině nakonec vyhrál západoněmecký Kaufbeuren (kaubojrn), do kterého Vladimír Martinec odešel hrát společně s Bohuslavem Šťastným.

Po návratu do Čech se Vladimír Martinec stal trenérem. Jen málo trenérů dokáže vyrovnat při trenérské cestě úspěchy z hráčské kariéry. Vladimíru Martincovi se to však povedlo. Jako asistent trenéra Hlinky vyhrál olympijský turnaj století v Naganu, přivezl tři zlaté medaile z mistrovství světa a zároveň byl u extraligového titulu hokejových Pardubic.

V roce 2008 byl Vladimír Martinec uveden do Síně slávy českého hokeje, je členem Klubu hokejových střelců a v roce 2001 se stal také členem síně slávy Mezinárodní federace ledního hokeje. Je držitelem ocenění Zlatá hokejka za roky 1973, 1975, 1976 a 1979. V anketě o nejlepšího českého hokejistu 20. století skončil na 4. místě.

Vladimír Martinec vede také aktivní společenský život. Byl zvolen do zastupitelstva města Pardubic a zároveň se stal městským radním. Vladimír Martinec stále aktivně sleduje své milované hokejové Dynamo. Jeho přáním je, aby se mezi lidi vrátila ohleduplnost a slušnost.