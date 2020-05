S rozběhem si naběhl na vidle hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Den poté, co byl slavnostně otevřen nový most ve Valech na Přeloučsku, se na sociálních sítích pustil do „papalášů“, kteří, přestože sami se o realizaci stavby nijak nezasloužili, neváhají se chopit nůžek a stříhat pásku.

Jak se stříhají pásky. | Foto: Facebook

„Klepání na kameny a stříhání pásek. Baví to někoho? Pro koho se to vlastně dělá? Je to spíše přehlídka trapnosti než oslava zahájení provozu. Někteří to ovšem mají rádi,“ vyjádřil se hejtman Netolický.