Odbavování cestujících ve veřejné linkové autobusové dopravě objednávané Pardubickým krajem bylo zrušeno 18. března a zároveň začal platit zákaz nastupování cestujících předními dveřmi. Toto opatření mělo být původně ukončeno v úterý 14. dubna, ale po dohodě s odborovými organizacemi v dopravě bude nakonec pokračovat i nadále. Hejtman Martin Netolický o tom informoval také ministra vnitra a předsedu ústředního krizového štábu Jana Hamáčka.

„V tuto chvíli nechceme po dohodě s odborovými organizacemi řidičů ve veřejné dopravě a samotnými dopravci nic uspěchat a vyčkáme na situaci po Velikonocích, i když jsme původně plánovali rozvolnění opatření. Byť se v tuto chvíli může jevit, že se šíření nákazy zpomaluje a osobních ochranných prostředků je i mezi řidiči více, tak nechceme riskovat. Řidiči tak budou i nadále chránění tím, že nepřijdou do přímého kontaktu s cestujícími, kteří nebudou moci ani nadále nastupovat předními dveřmi,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který o pokračování opatření hovořil nejen s odborovými organizacemi a dopravci, ale také ministrem vnitra a předsedou ústředního krizového štábu Janem Hamáčkem a náměstkem pro oblast dopravy Michalem Kortyšem. „S panem náměstkem jsme se domluvili, že budeme pokračovat ve stávajícím režimu opatření v dopravě a to prozatím včetně upravených jízdních řádů. Ty bychom vraceli do normálu, společně s dalším uvolňováním opatření vlády,“ sdělil hejtman Martin Netolický.