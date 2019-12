Helena Dvořáčková chce odejít z postu náměstkyně. Zda zůstane zastupitelkou, se teprve rozhodne.

Helena Dvořáčková | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Náměstkyně pardubického primátora Helena Dvořáčková (ANO) oznámila na čtvrtečním jednání zastupitelstva svoji rezignaci. „Je to téměř pět let, kdy jsem vstoupila do světa komunální politiky a stala se náměstkyní. Vstupovala jsem do funkce s ideály a jasnými cíli. Chtěla jsem udělat maximum pro rozvoj našeho města,“ řekla náměstkyně a přiznala, že to nebyla jednoduchá cesta a odchází kvůli politikaření a některým lidem.