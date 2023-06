Do magického prostoru pod hradem se vratí nestárnoucí hudební komedie Noc na Karlštejně, ale diváci uvidí také muzikál Pekařova žena.

Noc na Karlštejně. | Foto: VČD

Soubor Východočeského divadla Pardubice ve čtvrtek 1. června uvede první titul z letošní série plenérových představení na Kunětické hoře.

Letos se do magického prostoru pod hradem navrátí nestárnoucí hudební komedie podle stejnojmenného filmu Zdeňka Podskalského Noc na Karlštejně, kterou zde před dvěma lety inscenoval režisér Petr Novotný. Hlavní role v divadelním evergreenu o tom, že láska je silnější než příkaz krále, ztvárňují hostující Petr Štěpánek a domácí Martina Sikorová. Známé hity z pera Karla Svobody a Jiřího Štaidla jako Lásko má, já stůňu, Do věží, Hoja hoj, Když mám tekutou révu a další se na Kunětické hoře rozezní pouze pětkrát, a to 1., 2. a 3. června a 8. a 9. června od 20.30 hodin.

Přestože ani druhý titul nebude novinkou, v amfiteátru na Kunětické hoře bude mít svou premiéru – pod hvězdnou letní oblohu se na konci sezóny přestěhuje muzikál Pekařova žena. Pro pardubický ansámbl ho objevil, z anglického originálu přeložil a jeho první uvedení v České republice zprostředkoval režisér Petr Gazdík, který má na svém kontě už přes čtyřicet muzikálových režií. „Pekařova žena je milou komediální sondou do obyčejného života lidí na venkově v Provence. Námět vychází z ceněného francouzského filmu režiséra Marcela Pagnola, hudba je z pera Stephena Schwartze, světového skladatele velkých muzikálových titulů jako například Wicked, Pippin či Godspell,“ řekl režisér Petr Gazdík.

Parkovací dům u hokejové arény v Pardubicích má zelenou

Hlavní role stárnoucího pekaře a jeho mladičké ženy, která podlehne kouzlu místního svůdce, ztvárňují Tomáš Lněnička a nová posila Východočeského divadla Eliška Jechová, která se alternuje s hostující Alžbětou Trembeckou. Reprízy jsou naplánovány na 29. a 30. června a 1., 4. až 8. července rovněž od 20.30 hodin.

Letní představení Východočeského divadla na Kunětické hoře ještě doplní komedie pražské Indigo company Jak je důležité býti (s) Filipem v sobotu 17. června a pohádka Docela velkého divadla Litvínov Brouk Pytlík v neděli 18. června, kterou předznamená řada zábavných aktivit pro děti.