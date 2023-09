O víkendu se na Malé scéně ve dvoře naposledy hraje Sněhurka. Mladí pardubičtí herci se teď soustředí na nový muzikál.

Sněhurka studia Laik. | Foto: Jiří Sejkora

Divadelní studio Laik chystá na víkend derniéru pohádky bratří Grimmů Sněhurka. Naposledy pohádku uvede v neděli 17. září od 15 hodin v komorním prostoru Malé scény ve dvoře Východočeského divadla Pardubice.

Divadelní studio Laik, které je určené dětským hercům ve věku od 7 do 17 let, působí už deset let při Východočeském divadle Pardubice.

Známý příběh krásné princezny, zlé macechy, sedmi trpaslíků a polibku, který všem změní život, se svými mladými svěřenci inscenoval vedoucí studia, dlouholetý člen hereckého souboru Východočeského divadla Zdeněk Rumpík. „Sněhurku jsme úspěšně hráli celou minulou sezónu. Pohádka u náročných diváků z mateřských škol a prvního stupně základních škol bezesporu obstála, ale je na čase se s ní rozloučit, aby se naši mladí herci mohli soustředit na nový projekt," řekla dramaturgyně studia Laik Kristýna Plešková.

Mladí herci právě zkouší svůj první autorský pohádkový muzikál O dvanácti měsíčkách s hudbou pardubického muzikanta Radka Škeříka. Muzikál poprvé uvedou v listopadu.