Pro všechny příznivce a fanoušky veřejné dopravy připravil Dopravní podnik města Pardubic od května až do října sérii historických jízd. Na tratě se ve 14denních intervalech vypravují historické trolejbusy a autobusy jako připomínka významných výročí dopravního podniku. Tuto neděli, 20. srpna, si připomeneme na lince č. 6 zařazení prvních nízkopodlažních autobusů do vozového parku pardubické MHD.

První nízkopodlažní autobusy ve flotile pardubického dopravního podniku se na jeden den vrátí na silnice. | Foto: Dopravní podnik města Pardubice

V létě roku 1998 se v pardubické městské hromadné dopravě objevila na tehdejší dobu naprostá novinka – vozidla umožňující nástup a výstup bez překonávání schodů. Mezi autobusy a trolejbusy se schody, které se od 80. let vzhledově příliš nezměnily, vypadalo osm nových nízkopodlažních autobusů francouzské výroby s označením Renault Citybus 12M (někdy též uváděné jako Renault-Karosa) jako naprosté zjevení. Do roku 2001 jich bylo pořízeno 20 a v letech 2003 – 2005 je následovaly modernizované autobusy Irisbus Citybus.

Odstavování Citybusů začalo v roce 2015, i když některé z nejstarších vozů do provozu příliš nezasahovaly už delší dobu. Nyní, 25 let po zařazení prvního nízkopodlažního autobusu, zůstává nadále v provozu jeden vůz Renault a dalších 6 vozů Irisbus (a jeden další je dlouhodobě v opravě). Přesto, že proti Karosám působily tyto vozy chatrným dojmem a předpovídalo se, že zdaleka nemohou vydržet tolik, podařilo se nízkopodlažním Citybusům tyto pochybnosti vyvrátit, některé z nich vydržely v provozu bez generální opravy více než 20 let.

Přijďte si s námi připomenout tento zásadní okamžik pardubické MHD v neděli 20. srpna a projeďte se na lince č. 6 autobusy Renault a Irisbus Citybus.

Podrobné informace včetně jízdních řádů a přehledné tabulky jízd historických vozidel najdete na stránkách dopravního podniku. Jízdné ve výši 30 Kč platí v neděli po celý den pro jízdu v obou historických vozidlech. Platba pouze v hotovosti ve vozidlech.