Fotbaloví fanoušci netrpělivě vyhlížejí čtvrtek, kdy jednání pardubického zastupitelstva možná ukončí jejich dlouholeté čekání a volání po důstojném fotbalovém stadionu.

Zastupitelé odpoledne rozhodnou o tom, zda se zchátralý areál v centru Pardubic přemění na stadion splňující podmínky první fotbalové ligy. Jejich souhlas dá pokyn k zahájení výběrového řízení na firmu, která stadion postaví.

Pokud zastupitelé návrh neschválí nebude klub FK Pardubice moci i přes skvělé výsledky postoupit do první fotbalové ligy. V červenci roku 2022 by navíc v Pardubicích mohla skončit také druhá liga, jelikož Ligová fotbalová asociace připravuje zpřísnění podmínek pro stadiony druhé ligy.

„Bude to platit bez výjimek, i za cenu že se druhá nejvyšší soutěž bude hrátv menším počtu účastníků. Za dva roky budeme bojovat o to, abychom měli kde hrát druhou ligu,“ připomněl sportovní manažer klubu Vít Zavřel.

Otevíral ho prezident Masaryk

Historický stadion má dlouhou historii, vznikl v roce 1931.

„Slavnostně ho otevíral prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Je to místo, které bylo jedním z nejlepších stadionů v Evropě. Fotbal tu vždy hrál prim,“ konstatoval mluvčí FK Pardubice Radek Klier.

Dodal také, že o to víc klub mrzí, když musí sledovat současný neutěšený stav stadionu. V současné době na něm hrají například ženy a dívky, které se musí potýkat s nevyhovujícími hygienickými podmínkami. Ženský fotbal na něm navíc nemůže hrát nejvyšší soutěž.

„Mládežnické týmy tu ještě hrát mohou, ale stadion je jen ve fázi udržování při životě a řešení havarijních stavů,“ řekla ředitelka týmu dívek a žen Eva Šmeralová.

Vadí jim tahanice kolem stadionu

Ze situace kolem Letního stadionu jsou zoufalí také fanoušci. „Doufám, že se to konečně schválí. Už nás to dost unavuje. Místo toho, abychom si užívali, že vládneme tabulce a že se místní fotbal konečně začal dělat dobře, tak veškerou energii dáváme do stadionu a tahanic kolem něj,“ nechal se slyšet Kryštof Kudláček, který sleduje dění kolem pardubického fotbalu už 20 let.

Zaregistroval i vyjádření pardubických Pirátů, kteří mimo jiné napsali: „Vedení města by mělo analyzovat možnosti umístění stadionu v jiných lokalitách.“

Tuto variantu Kudláček v případě čtvrtečního neúspěchu připouští, ale až jako tu poslední. „Od začátku jsem pro rekonstrukci historického stadionu. Jiné místo považuji reálné až v nejkrizovějším scénáři. Stadion se tak jako tak bude muset opravit, aby nám nespadl na hlavu,“ dodal Kudláček.

Společně s dalšími fanoušky tak ve čtvrtek na zasedání zastupitelstva dorazí osobně. Mají v plánu přijít v klubových šálách, nechystají však nějaké excesy. „Rozhodně zatím nechystáme protestní pochody jako před lety. Jen budeme zastupitelstvo dozorovat. Nechápu však to pnutí mezi ANO a ODS. Nikdy jsme nechtěli, aby se z toho stalo politické téma. Prakticky všechny strany, které šly do voleb, měly Letní stadion jako prioritu. Proto nás zklamalo, že se děje to, co se děje,“ doplnil Kudláček. Pokud návrh neprojde, jsou fanoušci připraveni opět protestovat.

Přeli se o cenu, nesmí překročit 430 milionů

Nový stadion má město vyjít na 430 milionů korun a platit ho chce z úvěru. „Je možné požádat Ministerstvo školství o dotaci až 40 milionů korun, kterou bychom využili na trávníky,“ připomněla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková (ANO). S dalšími úlevami by cena mohla klesnout na 365 milionů.

Návrh, o němž budou zastupitelé rozhodovat ve čtvrtek navíc počítá s tím, že cena nepřekročí 430 milionů. Pokud by se tak stalo, projekt by se zrušil. Právě o vysokou cenu se radniční koalice letos přela. Podle ODS má město v tuto chvíli jiné priority a nemělo by vynaložit tolik financí na stavbu stadionu v centru města. Preferovala by proto stavbu skromnějšího fotbalového stánku. Jako jediný člen koalice návrh nepodpořila na radě města a nepodpoří ho ani v zastupitelstvu. „Předpokládám, že ODS bude hlasovat sedmi hlasy proti,“ uvedl náměstek primátora Jan Mazuch.