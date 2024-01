Ve věku 85 let zemřela divadelní a filmová herečka Jana Hlaváčová, která měla silné vazby také na Pardubicko. Česká televize v neděli večer ve vzpomínce na tuto vynikající herečku uvedla mimo jiné i příběh Podvodnice, který se natáčel v roce 2011 právě v Pardubicích.

Jana Hlaváčová. Archivní snímek. | Foto: DENÍK/Ivan Babej

„Ve Východočeském divadle v Pardubicích mám svůj první kantorský vrh, do něhož patří současný ředitel Petr Dohnal a herci Jiří Kalužný, Josef Vrána, Romana Chvalová či Stanislav Lehký. Proto vždy s velkým zájmem sleduji vše, co se kolem něj děje,“ uvedla někdejší pedagožka na DAMU Jana Hlaváčová v rozhovoru pro Pardubický deník v roce 2008.

V roce 2011 v Pardubicích natočila s režisérem Jiřím Strachem televizní příběh s názvem Podvodnice. „Měla jsem radost, že se režie ujal právě Jiří Strach. Mám k němu důvěru a myslím si, že patří ke špičce televizní režie,“ podotkla Jana Hlaváčová. „A v Pardubicích je vždycky příjemně. S panem režisérem zde točím už druhý film. Ten první byl Operace Silver A. On si to tady tehdy zamiloval a já sem jezdím ráda,“ dodala v roce 2011.

Kdo k vám létá na krmítko? Podívejte se, koho tam zastihla fotografka z Pardubic

O rok později pak v Přelouči získala prestižní Cenu Františka Filipovského. „Stále nevěřím tomu, že jsem získala Cenu za nejlepší ženský herecký výkon v dabingu,“ přiznala tehdy vítězka ženské kategorie Jana Hlaváčová v živém telefonickém rozhovoru s moderátorem přeloučského ceremoniálu, hercem a režisérem Ondřejem Kepkou. „Chtěla bych poděkovat těm, co uznali, že si tuto cenu zasloužím, a režisérům za to, že mě obsazovali do krásných dabingových rolí a filmů," zdůraznila Jana Hlaváčová. Ta v roce 2015 obdržela v Přelouči i Cenu za celoživotní mistrovství v dabingu.

Divácky zřejmě nejoblíbenější postavou Jany Hlaváčové byla role Toničky v populárních „Básnících“. „Celý život jsem hrála spíše v dramatických či psychologických hrách, což je velice zábavné a zajímavé, protože člověk chtě nechtě přemýšlí i o sobě, o svém vztahu ke světu a věcem, které se v něm dějí. Já jsem ale byla hrozně vděčná a překvapená, že mi režisér Dušan Klein Toničku svěřil. Před ním mi dal v této oblasti důvěru pouze režisér Petr Háša, když mě obsadil do role Káči ve hře Čert a Káča. Žádné jiné zkušenosti jsem však neměla,“ doplnila.

Smutná zpráva: Zemřel pan Karel Shejbal. Jeho náhlý odchod všechny zaskočil

„Samozřejmě, že jsem se obávala, jestli mi role Toničky půjde. V tu chvíli jsem si připadala, jako kdybych byla úplně nahá. Když jsem ale uviděla rozsvícená očička Dušana Kleina a jeho spokojené pobafávání fajfčičky, tak jsem si jen tak blbla a moc mě to těšilo. Ještě více mě pak překvapilo, jakou odezvu měla tato postava u diváků,“ poznamenala herečka, která byla vděčná za pestrou škálu nabídek. „Vždycky jsem se bála toho, abych se nedostala do jednoho šuplíku a nehrála pořád ty samé typy,“ pravila.

Když herce přestane něco hnát dál, může to rovnou zabalit „Pan Höger se mi jednou svěřil, jak je mu líto, že ho sice obsazují, ale nikdo po něm vlastně už nic nechce. Zatímco někdo má pocit, že by si v 70 letech mohl vystačit s tím, co umí, já mám dojem, že s každým úkolem začínám od nuly. Když herce přestane něco hnát dál, tak to může rovnou zabalit,“ uzavřela rozhovor v roce 2008.

Mohlo by vás zajímat: Pardubické nádraží hlídají strážníci, ostraha i kamery. Přesto tu není bezpečno

Zdroj: Čížková Nikola