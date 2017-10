Hlavním tématem 22. stavební výstavy budou úspory

Pardubice – Dnes v centru Ideon odstartovala 22. Pardubická stavební výstava. Letošní podzimní ročník je stejně jako ten jarní zaměřen na energetické úspory při rekonstrukcích a novostavbách rodinných domů a bytů.

Stavební výstava v IdeonuFoto: DENÍK/Luboš Jeníček

Návštěvníci se seznámí s dotačními programy Dešťovka a Kotlíkové dotace, prohlédnou si nejrůznější stavební materiály, technologie, služby a novinky ve stavebnictví včetně užitkových vozů. „Očekáváme, že výstava přinese návštěvníkům celou řadu podnětů ke snížení energetických úspor a získají informace o možnostech míry dotací,“ sdělil Milan Juklíček z pořádající firmy KJ Výstavnictví. Výstava potrvá do soboty 14. října, otevřeno je denně od 10 do 18 hodin, v sobotu pak od 10 do 17 hodin. (als)