/FOTO, VIDEO/ Na první pohled nenápadné malé dětské hřiště v městské části Stavařov v Pardubicích se v noci mění na párty zónu. Navíc si přímo přes hřiště zkracují cestu koloběžkáři i cyklisté a hrozí zranění dětí. Místní si na hluk a nepořádek opakovaně stěžují a požadují úpravy. Jedno řešení už přišlo, paradoxně způsobilo větší komplikace.

Podivejte se, jak noční dostaveníčko natočil jeden z obyvatelů okolních domů. | Video: Deník/archiv

Dětské hřiště ve Stavařově není oblíbené jen u malých dětí. Když padne tma, chodí se tam bavit i mladí. „Já si myslím, že má naše hřiště velkou nevýhodu, že se nachází na půlce cesty mezi centrem a sídlištěm. Takže si mládežníci a studenti zřejmě potřebují někde odpočinout a ještě se vyřádit,“ uvedla Věra, která bydlí hned naproti hřišti. Hluk až do brzkých ranních hodin, prázdné lahve a plechovky od alkoholu, nedopalky, někdy i střepy nebo prázdné pytlíky od brambůrek a jiných pochutin. Také počmárané zdi nebo poničené vybavení. Podle místních není nic zvláštního, když výtržníci vykonají v okolí hřiště velkou nebo malou potřebu. „Rádi si zpívají do dvou i do tří do rána. Není to každý večer, je to spíš nahodile, ale když už na to přijde, tak je to slyšet hodně a nic příjemného to rozhodně není,“ doplnila.