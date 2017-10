Hnutí ANO vyhrálo s přehledem i v Pardubickém kraji

Pardubický kraj – Výsledky parlamentních voleb v našem kraji poměrně věrně kopírují celostátní výsledky. Zhruba o procento víc však dostaly od voličů hnutí ANO a rovněž v Pardubickém kraji už tradičně silná KDU-ČSL. Oba subjekty získaly více hlasů na úkor STAN a také TOP 09, které se tu nedostaly přes pět procent.

Sledování výsledků parlamentních voleb ve štábu ANO, 21. října v Praze. FaltýnekFoto: Deník / Divíšek Martin

„Mám z výsledků obrovskou radost,“ komentoval výsledky po sečtení 99 % hlasů krajský lídr hnutí ANO Martin Kolovratník. „Měli jsme dva mandáty a můj cíl byl získat tři. Nakonec máme za kraj čtyři a sahali jsme dokonce po pátém, což je obrovský a nečekaný úspěch,“ dodal.

Odmítl ihned spekulace odpůrců ANO, že se Babišovo hnutí po volbách spojí s komunisty a Okamurovou SPD. „S těmito dvěma subjekty do koalice skutečně nechceme. U ostatních stran je situace velmi otevřená. Hlavně v ekonomických otázkách si dokážu představit spolupráci například s ODS,“ dodal poslanec.

NOVÍ POSLANCI

ZA PARDUBICKÝ KRAJANO: David Kasal, Martin Kolovratník, Jan Řehounek, Jaroslav Kytýr

ODS: Jaroslav Martinů

Piráti: Mikuláš Ferjenčík

SPD: Jiří Kohoutek

KSČM: Květa Matušovská

ČSSD: Jan Chvojka

KDU-ČSL: Marek Výborný



Neoficiálním vítězem voleb je vedle Pirátů a ODS zmíněná SPD, jejíž téměř 11 procent – jak celostátně, tak i v Pardubickém kraji – je překvapením. Její pardubický lídr Jiří Kohoutek však už tradičně nezvedá telefon a nekomunikuje.

„Je vidět, že kampaň, která není postavená na bilboardech a stojí na lidech a sociálních sítích, má šanci na úspěch,“ řekl k úspěchu Pirátů jejich pardubický lídr Mikuláš Ferjenčík.

To, že povolební situace může být řádně složitá a z hlediska uzavíraní vládních koalic zablokovaná, potvrzuje Ferjenčíkovo vypočítávání stran, se kterými Piráti odmítají jít do koalice. Příznačné je to právě v kontextu s reakcí na totéž od lídra ANO Kolovratníka. „V situaci, kdy je trestně stíhaný Babiš, určitě ne s hnutím Ano, a rozhodně ne také s komunisty a SPD,“ uvedl Ferjenčík.

I krajští lídři volebních stran tak potvrzují, že všichni jsou sice v jednom šiku proti Okamurovcům a komunistům, zároveň je však tato fronta ostře rozdělená na Babišovce a ty ostatní.

Jednoznačnými poraženými jsou vedle Strany svobodných občanů a komunistů především socialisté. Doposud hlavní vládní ČSSD utrpěla s pouhými 7,5 % hlasů hořkou porážku, kterou neodvrátil ani zdejší charismatický hejtman Martin Netolický. Oslnivý však není ani zisk lidovců.

„V Pardubickém kraji bych vedle drtivého a neoddiskutovatelného vítězství hnutí ANO zmínil propad KDU-ČSL. Právě tento kraj měl být jednou z tradičních bašt této strany. Druhou na pásce byla ODS, která se i v tomto kraji probrala po debaklu z roku 2013. Propad levice je třeba rozdělit. Zatímco pokles KSČM lze vnímat i díky vymírání jejího tradičního voličstva jako přirozený, u ČSSD jde o nejtěžší porážku v novodobé historii země. Strana musí projít hlubokou reflexí a nabídnout lidem úplně novou tvář a nový myšlenkový koncept," uvedl politolog Jiří Štefek.

Právě Netolický na očekávaný propad ČSSD ve volbách reagoval už hodinu po uzavření volebních místností a sečtení poloviny hlasů. „Pokud chceme obnovit ztracenou důvěru voličů, pak se musíme velmi hluboce zabývat příčinami dramatického poklesu a mít dostatek času na to, kam směřovat sociální demokracii v dalších letech,“ uvedl.

Volební účast byla v kraji tradičně nadprůměrná, dosáhla 63,05 %. Z deseti mandátů za Pardubický kraj získá hnutí ANO čtyři mandáty, po jednom pak ODS, Piráti, SPD, KSČM, ČSSD a KDU-ČSL.

Minulé sněmovní volby v roce 2013 v Pardubickém kraji vyhrála ČSSD, která získala 20,53 procenta hlasů a tři mandáty, kterou těsně následovalo hnutí ANO s 19,82 %. Oba subjekty získaly dva mandáty, stejně jako třetí v pořadí KSČM s 14,62 % hlasů. TOP 09 v Pardubickém kraji volilo 10,81 procenta voličů, KDU-ČSL 7,7 % lidí, ODS 7,10 % a Okamurův tehdejší Úsvit přímé demokracie 6,85 procenta. Všechny toto strany obdržely po jednom křesle v Poslanecké sněmovně. V kraji tehdy kandidovalo na rozdíl od letošních 24 stran a hnutí jen 19, k volbám přišlo 62,26 procent voličů.