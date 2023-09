V sobotu se bude konat již 5. ročník benefičního hokejového utkání, jehož výtěžek pomůže Kubíkovi. Na ledové ploše pardubické Enteria Areny se proti sobě postaví tým pardubických strážníků proti týmu HC Ronal Group. Akce začně ve 14 hodin a vstupné je dobrovolné.

Jakub Toločko | Foto: MP Pardubice

Kubík Toločko je desetiletý klučina, který od narození bojuje s těžkou hypotonií, deficitem růstového hormonu a centrálním postižením zraku. V červnu 2023 byla Kubíkovi geneticky potvrzena porucha vývoje intelektu se středně těžkým typem opoždění psychomotorického vývoje a výrazně opožděným (až chybějícím) vývojem řeči. I přes svůj handicap je Kuba pozitivní, většinou usměvavý a hlavně rozumí tomu, co se kolem něj děje. Miluje knížky, divadlo, kavárny a tanec. To, co Kubíkovi skutečně pomáhá zlepšit jeho zdravotní stav a umožňuje mu navštěvovat speciální školu, jsou nákladné rehabilitace a intenzivní terapie.

„Strážníci již potřetí vyzvou tým HC Ronal Group. A rivalitu očekávejte jen na ledě. S tímto týmem nás jinak pojí stejné nadšení pomáhat potřebným a navíc si vážíme již tříleté spolupráce na tomto charitativním projektu,“ uvedla mluvčí strážníků Lucie Klementová s tím, že Kubíka je možné podpořit i na dálku. Číslo transparentního účtu je 2001586284/2010 a vše o jeho příběhu, léčbě i pokrocích se dozvíte na www.misanemcova.cz.

