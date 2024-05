Hokej v západoafrických státech? Sledování mistrovství světa? Věc skoro nemyslitelná. V tamních klimatických podmínkách se nedá bez vynaložení vysokých finančních nákladů téměř realizovat. Ovšem bylo tomu tak. V současnosti náš národní sport číslo 1 importovali do Senegalu, nejzápadnějšího státu Afriky, studenti našich vysokých škol černé pleti.

Senegalský fanoušek českého hokeje hodnotí mistrovství.

Oba k nerozeznání vzezřením od známého herce Eddieho Murphyho. Demo Koita, profesor na dakarské univerzitě, který vystudoval v Pardubicích VŠCHT, a strojní inženýr El Hadj Malick Fall, absolvent strojní fakulty VUT Brno. V okolí byl rovněž známý jako průvodce diskoték DJ As Fall. Ten je zapřisáhlým fanouškem Komety Brno. Profesor Koita zase při návštěvách pardubické „alma mater“ neopomene nikdy zavítat na zápasy extraligového HC Dynamo.

„Bohužel během mistrovství jsem byl do večera každý den na univerzitě, neměl jsem proto čas moc hokej sledovat, ale Čechům to přeju, zasloužili si to. Navíc mě moc těší, že Kanaďané skončili až čtvrtí a Amerika se nedostala ani do semifinále,“ podotýká senegalský profesor. Těší se zároveň, až přijede v září opět pracovně do Pardubic a bude znovu na zápase pardubického vicemistra. „Takovou atmosféru, jaká tam je, jsem nezažil. Když to půjde, určitě bych chtěl i na fotbal, což je náš sport číslo jedna,“ dodal.

Demo Koita fandí Dynamu Pardubice

Zdroj: Bohumil Roub

V přímých přenosech sledoval každé utkání českého týmu strojní inženýr El Fall, na Brněnsku zvaný Mireček. „Občas jsem chodil na stadion sledovat zápasy Komety Brno. Fanouškem číslo jedna jsem rozhodně byl vždycky v ledním hokeji, sám jsem ho zkusil i hrát. Měl jsem sbírku asi 90 puků. Miluji sport a zajímám se téměř o všechno,“ uvedl pro Deník strojní inženýr.

Doplnil, že do Senegalu se vrátil v roce 2007 a v roce 2009 pracoval pro předsednictví Senegalské republiky na velkém tramvajovém projektu v Dakaru s českou společností Inekon. Na předsednictví působil jako asistent ředitele projektu. „Všude propaguju český hokej, české firmy. Měl jsem tu čest setkat se s prezidentem Václavem Klausem při jeho oficiální návštěvě Senegalu. Dokonce mi podepsal jednu ze svých knih, kterou nosím stále u sebe,“ pochlubil se.

Oba absolventi českých vysokých škol i po téměř dvaceti letech, co se vrátili do rodné země, stále plynně a srozumitelně hovoří česky a jak reportéru Deníku sdělili, když si chtějí ve společnosti (především svých manželek) něco soukromého říct, zvolí raději češtinu.