/ANKETA/ Pardubice v těchto dnech žijí hokejem. Dynamo je v semifinále, chtělo by titul. A k hokeji téměř neodmyslitelně patří pivo a párek. Tato povinná výbava každého stadionu se ale po republice liší kvalitou i cenou. Co čeká na fanoušky v Pardubicích? Třeba čtvrtinka piva vyjde na 55 korun a klobása na stovku.

Pardubice vstoupily do semifinále s Třincem vítězně. Zápas si užilo 10 194 diváků. | Video: Remešová Nikola

Pardubice jako hokejové město se v letošním ročníku hokejové extraligy může pyšnit hned několika „nej“.

Fanoušci domácích hokejistů pravidelně zaplňují Enteria arenu v samotném centru města. V hokejové areně na kostce nad ledem, i při posledním nedělním zápase, opět svítilo číslo 10 194, které prozrazuje, že je zcela vyprodáno.

"Ačkoli má Dynamo fanoušky i mimo svůj region, hypoteticky lze říct, že v Pardubicích chodí na hokej 10,10% všech zde žijících obyvatel, což znamená, že v průměru navštěvuje domácí zápasy Dynama každý desátý Pardubák," sdělil klub HC Dynamo.

Průměrně tu na domácí zápasy chodí bezmála devět tisíc diváků, což znamená v průměru každý desátý obyvatel Pardubic.

Dynamo se pak svým příznivcům odvděčilo ziskem Prezidentského poháru pro vítěze základní části extraligové sezony 2022/2023. A dále také kráčejí v cestě za vysněným titulem. V semifinále s Třincem vedou Pardubice 1:0 na zápasy, v pondělí série pokračuje druhým duelem opět v Pardubicích.

Tradičně velký zájem o hokej navíc podpořilo letošní stoleté výročí klubu. „Z pohledu fanoušků je to výjimečné, dostat se až do semifinále. Fanoušci jsou v play off výborní, máme hodně vyprodaných zápasů. Pro Pardubice je to opravdu výjimečný moment,“ pochvalovala si Karolína Kubíková z vedení Dynamo Fans a dodala, že hokej k městu jednoznačně patří.

Občerstvení na stadionu

Mezi zmiňované pardubické „nej“ se ale nedá zařadit občerstvení na stadionu, které se už v minulosti stávalo terčem kritiky. Po poslední kritice na jídlo, které v hale zařizuje firma Colosseum, se majitel klubu snažil zjednat nápravu, a některé z nedostatků se tak podařilo napravit.

„Já ani nevím, kolik stojí jedno pivo, vždycky jich beru alespoň pět, tolik nás totiž na hokej chodí. Kluci jdou stát frontu na klobásku a zbytek běží na záchod,“ řekl fanoušek Jarda, který do Pardubic míří pravidelně. Prý ale hlavně kvůli hře.

„Máme to asi hodinu cesty, jezdíme sem už strašně dlouho. Máme z toho vždycky takový výlet, a to by bez piva prostě nešlo,“ dodal skalní fanda s tím, že ceny neřeší a v placení se s kamarády střídá.

Co tedy na fanoušky v Pardubicích čeká? Pivo za 55 korun, jídlo za stovku.

Právě ceny jídla jsou to, co hokejovým příznivcům radost nedělá. V porovnání s ostatními hokejovými svatostánky po republice se Pardubice řadí v ceně jídla na vrchol. Nejdražší pochutiny lidé pořídí na stadionech, kde má právo prodeje zmíněná společnost Colosseum, tedy v Pardubicích, Liberci a také v Kladně.

„Moje zkušenost z českých stadionů je, že to žádný gastronomický zážitek není. Pivo si k hokeji dám vždycky, experimentovat s jídlem se mi ale nechce. Když mám hlad, dávám si klasickou klobásu. To už je ale jen takový zvyk, k hokeji to patří,“ řekl fanoušek Marek, který dodal, že ve světě je to jiné.

„Byl jsem i na zápasech NHL, kam americké rodiny chodí i kvůli jídlu, je tam obrovský výběr občerstvení. V Česku to tak podle mě není. Když si zaplatím pět set korun za lístek, jde mi spíš o ten hokej než o to stát frontu na jídlo,“ upřesnil.

Ceny fanouškům radost nedělají

Za pivo značky Radegast, do kelímku o objemu 0,4 litru, lidé zaplatí 55 korun. Stejná cena platí pro nealko pivo, kolu nebo džus. Brambůrky, křupky nebo slané tyčky lidé pořídí za 65 korun.

Hranolky, klobásy nebo hot dogy pak spadají do vyšší cenové relace. Za ty si fanoušci musejí připravit od 80 do 99 korun.

Fanouškovské dobroty si lidé mohou dát i v menu, za pokrm a pivo pak zaplatí 139 korun.

Pro porovnání, rivalové ze sousedního krajského města dají za pivo na svém stadionu stejně. Nabídka jídla se tam ale liší. Hradec Králové mimo jiné nabízí i čínské nudle nebo buřty na pivě.

A co si dají hokejové fanynky? „Já asi nejsem správný hokejový fanoušek. Pivo nepiju a víno z plastového kelímku mi prostě nechutná. Na hokeji ani nejím. Hlídám si svůj jídelníček, takže párky ani klobásy neocením,“ usmála se Kateřina Flídrová, která na zápasy vyráží s manželem jen výjimečně.

Srovnání ceny na některých extraligových stadionech:



Sparta - klobása 80, pivo 60 (0,4 dl)

Liberec- klobása 99, pivo 55 (0,4)

Brno - cigáro 45, klobása 95, pivo 40

Litvínov - klobása 90, pivo 40

Vítkovice - klobása 65, pivo 45

Karlovy Vary - klobása 90, pivo 45

Třinec - klobása 80, pivo 40 - menu 115

Kladno - klobása 99, pivo 55 (0,4)