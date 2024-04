Když na sebe ve čtvrtfinále hokejové extraligy narazili velcí východočeští rivalové Pardubice a Hradec Králové, byla uzavřena zajímavá sázka mezi primátorem a primátorkou těchto krajských měst. Šlo v ní o oblékání dresů.

Hradecká primátorka oblékla pardubický dres. | Foto: Město Pardubice

Když v sobotu 23. března zvítězili pardubičtí hokejisté na domácím ledě 3:2 nad hradeckým Mountfieldem a rozhodli o svém postupu do semifinále, potěšili nejen pardubické hokejové fanoušky, ale obzvlášť velkou radost měl i primátor Pardubic Jan Nadrchal. Znamenalo to, že nemusí do hradeckého dresu. Zato primátorku Hradce Králové Pavlínu Springerovou čekalo kvůli prohrané sázce oblékání do pardubického dresu.

O sázce mezi primátorem Pardubic a hradeckou primátorkou jsme psali zde:

Poník vs. král zvířat? Primátoři Pardubic a Hradce se před derby vsadili

„Víme, že od rozhodujícího duelu už nějaký čas uplynul, ale jsme pověrčiví, a tak jsme dres nechtěli zadávat do výroby dřív než po ukončení série. A samotná výroba speciálního dresu chvíli trvá. Nicméně teď už ho máme, a tak je načase obdarovat paní primátorku Springerovou. Jak už jsem říkal ještě před začátkem čtvrtfinále, věřím, že jí naše barvy budou slušet,” komentoval sázku ještě před samotným předáním dresu pardubický primátor Jan Nadrchal.

K předání došlo v pátek na královéhradeckém magistrátu, kde už na svůj dar čekala primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová. „Výzvy se mají přijímat a sázky se mají plnit. O to spíš, když se střetnou dva velcí rivalové. Myslím, že se Hradec nemá za co stydět, naši kluci podali ve čtvrtfinálové sérii skvělý výkon a rvali se jako opravdoví lvi. Pardubicím musíme pogratulovat, poprvé po deseti letech skončí před Hradcem, ale už teď se těším na odvetu v další sezoně,” prohlásila hradecká primátorka.

Na pardubické hokejisty teď čeká finále, ve kterém v úterý narazí na postupujícího z dvojice Sparta – Třinec.

Mohlo by vás zajímat: Pardubické letiště zahájilo letní sezonu. První cestující odletěli do Španělska