Strážníci z Pardubic si příběh malé Sofie našli na sociálních sítích a rozhodli se jí pomoc. Vznikl nápad uspořádat hokejové utkání a výtěžek darovat na léčbu.

„Mile nás to překvapilo. Nejdříve jsme z toho měli trochu strach, je to vlastně zatím největší akce pro nás. A je to strašně hezká věc, líbí se nám, že se nejen o Sofiince, ale o téhle nemoci dozví více lidí," řekla maminka malé Sofie. Každý pacient s touto nemocí potřebuje ke svému životu různé pomůcky a nezbytnou péči druhých. Samotná léčba spočívá hlavně v pravidelných rehabilitacích a cvičení. Více o životě s touto nemocí rodina sdílí na sociálních sítích.

Spinální svalová atrofie



Jedná se o genetické onemocnění, které způsobuje ochabnutí všech svalů v těle. Každý pacient s touto nemocí potřebuje ke svému životu různé pomůcky a nezbytnou péči druhých. Samotná léčba spočívá hlavně v pravidelných rehabilitacích a cvičení.

„Rádi bychom, aby se lidi dozvěděli o té nemoci, že lidé s tímto onemocnění jsou mezi námi. Když lidé vidí vozíčkáře, tak často nechápou, že tito lidé jsou mentálně úplně v pořádku, mají jen fyzický handicap. A pro nás současně nejtíživějším důvodem zveřejnění příběhu je ten, abychom pro Sofinku dokázali zajistit peníze na pomůcky a léčbu,“ pokračuje maminka.

Díky hokejové charitativní akci bylo vybráno padesát sedm tisíc a soupeř městské policie, společnost Ronal Group, přispěl navíc dvaceti tisíci. Celkem bylo tedy vybráno přes sedmdesát tisíc korun.

Více o příběhu Sofinky a o možnostech, jak jí pomoci, najdete zde

„Peníze půjdou na intenzivní rehabilitační pobyty, které jsou momentálně nejnákladnější. A rovněž rehabilitační a zdravotnické pomůcky. Jako je například elektrický vozíček, na který nám pojišťovna nic nepřidala a podobně. Celá rodina věříme, že se jednou na tu svou cestu životem vydá 'po svých'," říká maminka.

Přes svůj handicap a veškeré trápení, které si již Sofinka prožila v nemocnicích, neztrácí dobrou náladu a chuť do života. Touží po splnění úplně obyčejných dětských přání. „Jsme pyšní, že můžeme být rodiči tak silné a statečné bytosti! To, co Sofinka postrádá v pohybových dovednostech, s grácií nahradí smíchem a dobrou náladou,“ na závěr dodávají rodiče.