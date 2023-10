Cenu Neuron získala firma Lipidica Univerzity Pardubice

Společnost Lipidica, a.s. jako společný projekt Univerzity Pardubice a společnosti FONS JK Group a.s. získala letošní Cenu Neuron za mimořádné propojení vědy a byznysu. První spin off Univerzity má zavést do praxe metodiku včasné diagnostiky rakoviny slinivky břišní z krve. Metoda je založená na objevu chemika Michala Holčapka z Fakulty chemicko-technologické, který se s mezinárodním týmem zabývá analýzou lipidů a jejími aplikacemi v oblasti medicíny.

Cenu Neuron získala firma Lipidica Univerzity Pardubice_zleva Zdeněk Jirsa, Ondřej Peterka, Michal Holčapek | Foto: Nadace Neuron