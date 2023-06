Předpokládá se, že pokud se metoda prokáže spolehlivou, zlepší se prognóza pacientům s rakovinou slinivky břišní. Lékaři věří, že tato metoda by se mohla stát první neinvazivní formou screeningu rakoviny slinivky břišní na světě. Pracovníci pardubické univerzity spolupracují s nemocnicemi a onkologickými centry po celé České republice, aby metodu mohli co nejdříve zavést do praxe.