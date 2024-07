Pro předplatitele

Andrea Homolková dnes 18:44

V Holicích během následujících pár let vznikne nové Centrum sociálních služeb, které bude poskytovat oporu rodinám pečujícím o své blízké. Vyrůst by mělo do konce roku 2032. Ve čtvrtek v odpoledních hodinách požehnal jeho základní kámen biskup Josef Kajnek spolu s farářem místní farnosti Radkem Martinkem. Nové centrum vznikne na kopci ve Vysokomýtské ulici vedle hřbitova.