Nové fitness, knihobudka, lavičky v parku, pamětní deska nebo bazén, jsou jen střípky z toho, co mohou obyvatelé navrhnout. „Radnice je otevřena všem nápadům, jenže dosud oficiálně žádný nepřišel,“ vyjádřil se k projektu starosta Ondřej Výborný. Přitom uzávěrka je již 10. října 2021. V participativním rozpočtu město Holice vyhradilo celkem 450 000 Kč, radnice je připravena zrealizovat 3 projekty, každý s rozpočtem 150 000 Kč.

„Máte nápad, jak zlepšit naše město? Chybí vám něco specifického pro vaše okolí nebo přímo pro vaši ulici? Chtěli byste nové dětské hřiště, zasadit zeleň, instalovat lavičku, opravit sochu či kapličku? Pokud víte o místech, která by si zasloužila oživit, upravit, pojďte zkusit navrhnout změnu k lepšímu a aktivně se zapojit do rozhodování o části financí z rozpočtu města,” vyzývá radnice obyvatele Holic na sociální síti facebook. Obyvatelé reagují a v komentářích se sešlo několik zajímavých nápadů.

Uživatelka Veronika Kříženská například napsala: „Já už se těším až tu bude ten bazén, o kterém se tu tak dlouho mluví, doufám že to do mého důchodu bude, protože by to bylo super. Ten tu moc chybí.“ Její vizi kvitovali i další. Objevil se také nápad od uživatele Johny Cross, který by ocenil vybudování venkovního fitness.

I další podněty jsou zajímavé, Jaroslav Kolář navrhuje ruční automyčku, Jan Polák Knihobudku a další komentující by uvítali například vybudování nové cyklostezky, umístění zrcadla k výjezdu z ulice Dudychova směrem k autobusovém nádraží nebo opravu chodníků. Radnice o návrzích ví a vyzývá, aby je obyvatelé podali oficiální cestou. Právě to se zatím nestalo.

„Doufám, že nám je lidé pošlou a Holice se změní k lepšímu,“ doplnil starosta. Návrh může podat každý občan s bydlištěm v Holicích starší 15 let. Projekt "MĚNÍME HOLICE" funguje jako participativní rozpočet. Skrze něj město umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji. V Holicích ho vyhlásili letos poprvé.

V plánu bylo spustit projekt už v minulém roce, ale z důvodu opatrnosti v pandemii k němu nakonec nedošlo. S nápadem na participativní rozpočtování přišel starosta Výborný, který se inspiroval u obcí a měst, kteří už podobný projekt mají. V Lanškrouně budou díky podobnému projektu sázet nové stromy nebo opravovat kašnu na náměstí.

Každý navrhovatel projektu musí vyplnit potřebné dokumenty, a to přihlašovací formulář návrhu projektu, podpisový arch s alespoň 10 podpisy obyvatel města Holic a souhlas autora návrhu. Všechny materiály jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách města. O návrzích budou občané města Holic starší 15 let hlasovat přes aplikaci Mobilní rozhlas nebo osobně na podatelně MÚ Holice.