Na trase Pardubice – Holice budou linkové autobusy vynechávat až do příštího podzimu tři obce. Obyvatelům Horních a Dolních Ředic a Chotče to výrazně zkomplikuje dopravu. Starosta Holic si postěžoval, že to s ním nikdo neřešil a podal odvolání. „Mít déle než rok zavřenou komunikaci bez obsluhy, je pro mě úplně nepředstavitelné,“ uvedl pro Pardubický deník.

V pondělí 19. srpna začala v Holicích rekonstrukce ulice Bratří Čapků. Kvůli tomu je uzavřena silnice III/29817 a v Horních Ředicích přestaly jezdit autobusy. Jejich návrat se neplánuje až do podzimu příštího roku. Trasa, která je neobsluhovaná autobusovou dopravou, je dlouhá 3,4 kilometru. Pokud by člověk z prostředku obce potřeboval jet autobusem, tak ho čeká cesta na zastávku dlouhá přibližně 1,7 kilometru, což je přes 20 minut chůze.

V ulici Bratří Čapků v Holicích začala rekonstrukce vozovky a kanalizace. V plánu je i dešťová kanalizace, nové chodníky, veřejné osvětlení a parkovací zálivy. Silnice bude uzavřená až do podzimu příštího roku. „Ulice bude nepřístupná pro běžnou dopravu, ale rezidenti by se ke svým nemovitostem měli po většinu výstavby bez problému dostat,“ popsal nezávislý starosta Holic Ondřej Výborný.

Rekonstrukce se ale dotkne autobusových spojů, nejvíce právě v Horních Ředicích. Tam přišli o dvě autobusové zastávky, plus o jednu kousek za hranicí obce. V současné době mohou obyvatelé obce využít pouze zastávku Horní Ředice „kostel“ a potom až autobusové nádraží v Holicích. Vzdálenost mezi nimi je přibližně 3 a půl kilometru.

Eliška Žáková bydlí v Holicích pár metrů za hranicí Horních Ředic. Do teď měla zastávku „podhráz“ přibližně minutu chůze od svého domu. „Kdybych teď potřebovala jet autobusem, tak nejdříve musím pěšky dojít až na autobusák do Holic, kdy cesta mi zabere přibližně 15-20 minut chůze,“ povzdechla si.

Starosta Horních Ředic je se vzniklou situací velmi nespokojený. „S obcí o tom nikdo nejednal a rozhodnutí nám přišlo datovou schránkou 14. 8, což bylo 5 dní před plánovanou uzavírkou,“ sdělil starosta s tím, že proti rozhodnutí podal odvolání. Doplnil, že o ničem nevěděl a najednou se všude objevily značky zákazu a na zastávkách letáky s nápisy: „Zastávka neobsluhována, bez náhrady.“

„Mít déle než rok zavřenou komunikaci bez obsluhy, je pro mě úplně nepředstavitelné. V létě a za hezkého počasí to ještě jde, ale až třeba děti budou chodit v zimě do školy a bude mrznout, tak to bude náročné,“ povzdechl si starosta. Problémové to bude například i pro seniory, pro které bude cesta na nejbližší zastávku moc dlouhá.

V současné době probíhá komunikace mezi starostou a krajským Odborem dopravy a silničního hospodářství o tom, aby byla přidána navíc zastávka „obecní úřad“, která se nachází zhruba uprostřed obce. Tato varianta ale nejspíše možná nebude.

Podle vedoucího Oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Pardubického kraje Leoše Berana, úředníci přemýšleli nad různými variantami, jak dopravní obslužnost v průběhu uzavírky zlepšit. Jednou z nich bylo přidání právě zastávky „obecní úřad“ a autobus odklonit až za ní na silnici I/35. „Toto varianta je nerealizovatelná z toho důvodu, že pro dlouhý autobus není možné projet ostrým úhlem křižovatky, aby se na silnici dostal nebo z ní sjel,“ vysvětlil Beran.

Druhou možností bylo, aby autobus za zastávkou sjel na silnici I/36. Zde je ale problém to, že by se musel vracet zpět až za kostel, aby se na silnici mohl napojit. „Tento okruh by měl tři kilometry a projet ho by trvalo přibližně šest minut,“ sdělil Beran. Doplnil, že v této době, kdy je všude velké množství uzavírek, si takové prodloužení času nemohou dovolit.

„Stačí si představit jenom autobusy, které jezdí trasu Pardubice-Holice a Holice-Pardubice stále tam a zpátky. A když ten autobus pokaždé nabere zpoždění 6 minut, tak za čtyři točky to máme 24 minut,“ vysvětlil.

Se zpožděním, které autobusy v současné době nabírají u Spojila v Pardubicích, kde se staví kruhový objezd, je to nemyslitelná varianta. Vedla by prý k rozpadu jízdního řádu.

Uzavírka kromě Horních Ředic ovlivnila i další dvě obce na trase Pardubice-Holice. Dvě z autobusových linek, které začínající a končící v Rychnově nad Kněžnou totiž přestaly jezdit i přes Dolní Ředice a Choteč. Místo toho nyní autobusy zastavují pouze v Holicích a Časech a vesnice mezi nimi úplně vynechávají. Zůstala pouze jedna autobusová linka, která začíná nebo končí v Horním Jelení.

Tento upravený režim ztíží dojíždění i Báře z Dolních Ředic, která každý týden jezdí za prací do Brna. „Vždy v neděli odjíždím autobusem do Pardubic, odkud pokračuji vlakem. Už tím, že je léto tak jezdí méně autobusů než v běžném režimu. Ale teď kvůli uzavírce jedou v neděli jenom 4 autobusy za celý den,“ popsala Bára, že proto pro ni bude náročnější jezdit tak, aby dobře stíhala navazující vlaky nebo na ně nemusela dlouho čekat.