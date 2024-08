„Honzo, opravdu všichni o tebe máme strach. Rodina (CELÁ!), kamarádi, spolužáci, známí i neznámí, Anička… Netuším, co tě vedlo k rozhodnutí spálit za sebou mosty, ale chci tě ujistit, ať se stalo cokoliv nebo ať máš strach z čehokoliv, jsme tu vždy pro tebe. VŽDY! Nic není tak horké, aby se to nedalo vyřešit a neudělal jsi nic, za co by ti něco hrozilo nebo proč by ses měl bát vrátit domů.“ Tak zní úvodní část vzkazu, který prostřednictvím sociální sítě poslal otec Jan Včelák svému pohřešovanému synovi.

Odkaz na policejní databázi pátrání po osobách ZDE. Pokud je odkaz neaktivní, pohřešovaný byl nalezen.

Ten s největší pravděpodobností odešel ze svého bydliště v Holicích již v sobotu 24. srpna okolo půl sedmé ráno. Dvacetiletého muže hledají policisté i jeho blízcí. Jan Včelák je modrooký, blond až špinavě blond, má štíhlou postavu, je vysoký 174 až 175 cm. Jak byl oblečen v době zmizení, není známo.

„Některé cesty jsou přímé, některé se klikatí a je jen na nás, kterou cestou se dáme. Důležité je uvědomit si, že ani slepé uličky neznamenají konec cesty a vždy je možné se otočit a vrátit zpět. A kdo se nechce vracet, může prostě jen pokračovat jiným směrem. Sám se občas snažíš někomu pomoci a říkáš, že důležitá je komunikace. O všem se dá mluvit a vše se dá vyřešit,“ apeluje otec.

Nakonec dodává: „Vrať se, zavolej, dej vědět, že jsi v pořádku. Dveře domů máš vždy otevřené, stejně jako naše srdce. Tak se prosím neboj ozvat, ani vrátit. Táta a všichni tvému srdci blízcí čekají.“

„Pokud byste měli jakékoliv informace o pohřešovaném, prosíme, obraťte se na linku 158," uvedla tisková mluvčí policie Pardubického kraje Markéta Janovská.