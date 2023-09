Pod heslem „Měníme Holice“ vyhlásilo město Holice další ročník participativního rozpočtu. Návrhy na projekty je možné podávat do 10. října, tři vybrané město podpoří částkou 150 tisíc korun. Každý z návrhů by měl být podpořen podpisy deseti obyvatel.

Projekt "MĚNÍME HOLICE" funguje jako participativní rozpočet. | Foto: Radnice Holice

Celkem je v rozpočtu města vyčleněno 450 000 Kč na podporu tří projektů (předpokládané náklady na jeden projekt jsou 150.000 Kč).

„Máte nápad, co by se dalo v Holicích změnit, zlepšit? Může se jednat o dovybavení dětského hřiště, nové posezení, opravení sochy či kapličky, vysázení zeleně. Nebo víte o místě, které by si zasloužilo oživit nebo upravit? Zapojte se s námi do projektu a pojďte změnit Holice k lepšímu,“ podporuje město Holice iniciativu svých obyvatel.

Bez pomoci by zemřel. Pardubická policie zachránila život muži v Polabinách

Co je proto potřeba udělat? V prvé řadě sepsat návrh nápadu včetně finančního rozpočtu, který musí být podpořen podpisy alespoň deseti obyvatel města Holic. Tento návrh odeslat na e-mailovou adresu menimeholice@mestoholice.cz nebo v písemné podobě donést na podatelnu městkého úřadu, a to nejpozději do 10. října tohoto roku.

Pokud se sejdou více jak tři návrhy, budou o nejlepších třech z nich hlasovat občané města Holic.