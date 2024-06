V Holicích v pátek 21. června otevřeli novou pumptrackovou dráhu za 5 a půl milionu korun. Trať je dlouhá 225 metrů a je rozdělena na dětský okruh, který je dlouhý 52 metrů, a na hlavní okruh s délkou 173 metrů. Na slavnostní zahájení si přišly vyzkoušet dráhu desítky dětí.

Na zahájení dorazily desítky dětí na kolech, koloběžkách i skateboardech. Dráhu nejdříve předvedli profi jezdci a později si ji mohly vyzkoušet a projet i samy děti. „Když děti zjistily, že se tady bude stavět dráha, tak byly nadšené. Dříve jsme jezdili do Sezemic, ale tam mají podstatně menší, než je tahle. Děti si dráhu už dneska projely a jsou naprosto nadšené,“ řekla Vendula Valendová, která se svými dvěma potomky dorazila na otevření.

Na slavnostním zahájení představil novou dráhu nezávislý starosta Holic Ondřej Výborný spolu s ředitelem Technických služeb Ondřejem Dobrovolským a Jiřím Gergelem mladším ze společnosti Velosolutions, která tuto pumptrackovou dráhu stavěla. Jedná se o uměle vytvořený uzavřený okruh vytvořený ze zatáček a vln. Rychlost ovládá jezdec tím, že přesouvá těžiště nahoru a dolů tzv. pumpuje, díky tomu může celou dráhu projet bez šlapání nebo odrážení. Holická dráha má asfaltový povrch, který je vhodný pro všechno od koloběžek, přes kola a skateboardy, až po kolečkové brusle.

Dráha vznikla na pozemku, který dříve sloužil jako zahrada a hřiště pro dětský domov. Vedení města tento pozemek získalo od Pardubického kraje výměnou za dlouhodobý pronájem městského bytu. „Slíbili jsme, že zde nebudeme stavět žádnou budovu. Chtěli jsme vytvořit něco, co bude mít sportovní využití a bude otevřené veřejnosti i dětem z dětského domova,“ řekl Výborný. Dodal, že původně plánovali vytvořit malou hliněnou dráhu. „Potom jsme ale začali přemýšlet, proč to dělat malé a hliněné, když to může být velké, asfaltové a s větším využitím než hliněná dráha, která by byla využitelná pouze pro kola,“ popsal, jak přemýšleli nad stavbou dráhy.

Samotná stavba trvala od začátku dubna do začátku června. „Všechno probíhalo podle plánu, akorát na konci dubna, když jsme chtěli začít asfaltovat, tak klesly teploty a začalo mrznout. Proto jsme museli chvilku počkat, ale nemuseli jsme kvůli tomu prodlužovat termín realizace,“ řekl Gergel. Popsal, že dráha je tvořena dětským a hlavním okruhem, které jsou spojeny velkou startovací platformou, což je vyvýšená plocha, z které se mohou jezdci rozjíždět. Dodal, že zajímavostí na holické dráze je zabudované rozdvojení, kdy jedna z cest obsahuje sérii skoků.

Vytvoření dráhy mělo vliv na dětský domov v Holicích. „Dětem to částečně sebralo jejich zahradu, kterou využívaly třeba k hraní fotbalu. Zároveň je to ale více motivuje chodit do města na hřiště, která jsou k tomu zřízená a infiltrovat se mezi obyčejné děti z běžných domácností,“ popsala zástupkyně ředitele dětského domova v Holicích Lucie Martinková. Dodala, že celkově jsou ale za novou dráhu rádi a děti se těší na její využívání. A pokud budou mít o dráhu velký zájem, tak budou dokupovat koloběžky nebo brusle.