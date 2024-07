Dráha zatím funguje v určitém testovacím režimu. Je neustále otevřená a přístupná všem v kteroukoliv denní dobu. Celý areál je oplocený s bránou a brankou, které lze zamknou. „V tomhle prvotním režimu jsme zatím nepřistoupili k tomu, abychom areál zamykali,“ vysvětlil nezávislý starosta Holic Ondřej Výborný. Dokud bude tento systém dobře fungovat a na místě se nebudou vyskytovat žádné problémové skupinky, které by dělaly hluk dlouho do noci, tak areál zamykat nebudou.

Zpětná vazba na nově otevřenou dráhu je velmi pozitivní. Denně se sem sjíždí desítky dětí. „Ať jedu kolem v kteroukoliv denní hodinu, tak tam neustále někdo je, malé děti s rodiči, nebo mládež,“ pochlubil se Výborný s tím, že dráha svůj účel plní dokonce více, než očekávali.

Betonový pumptrack nevyužívají pouze obyvatelé Holic. Bára Benešová popsala, že je se svými syny na dovolené, a když jeli kolem, tak ji donutili u dráhy zastavit. „Už tady sedím víc než hodinu a kluky stále baví jezdit,“ popsala se smíchem. Podělila se i o to, že její dva synové tyto dráhy zbožňují. „Tady se nám líbí to, jak je dráha obrovská. Výhodou je i to, že je betonová,“ vysvětlila, že pro ježdění je to mnohem příjemnější než malé hliněné nebo písečné dráhy, na kterých se tvoří koleje, a když prší, tak to klouže.

Ivana z Holic dráhu se svými dětmi navštěvuje dvakrát až třikrát do týdne. „Když ji otevřeli, tak jsme byli nadšení, protože v okolí do té doby nic takového nebylo a ježdění děti moc baví,“ popsala. Svěřila se ale, že jim na místě chybí nějaký přístřešek, pod kterým by se během horkého slunečného počasí mohli schovat. Nacházejí se tam sice lavičky, ale není u nich žádný stín. Dodala, že super by bylo i to, kdyby na místě bylo pítko na vodu nebo toalety.