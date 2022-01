Výstava představuje průřez autorovou nejlepší tvorbou. „Na výstavě jsme udělali průřez barevnou i černobílou fotografií. Není to nijak tematické, protože těch výstav, co mu pořádáme není mnoho, takže spíš vybírám ty nejlepší, top fotografie, které získaly hodně ocenění a které měly nejvíc úspěchů a nedělám z toho nějaký tematický celek,“ uvedla fotografova dcera Hana Platenková, která výstavu pořádala.

Jiří Platenka se zúčastnil více než stovky výstav v zahraničí, kde získal mnoho ocenění, mezi nimi například medaili Evropské fotografické asociace FIAP a to jednu zlatou, dvě stříbrné a dvě bronzové. Vystavoval také ve Španělsku, Německu, Francii, Belgii, Itálii a Turecku. V Česku získal čestný titul ASČF (autor svazu českých fotografů).

Jeden z jeho největších úspěchů byla hlavní cena za fotografii „Zimní les“ v Italské soutěži D´arte fotografica La Ciucchina. Jako odměnu získal trofej, sošku La ciucchina, která je také součástí výstavy.

„Spolupráce s Kulturním domem v Holicích byla výborná, i když už měli plno, tak udělali všechno pro to, aby aspoň jeden měsíc tam ty fotografie mohly vyset. Poskytli nám i rámy na fotografie, protože máme jen holé fotky,“ pochválila spolupráci s Kulturním domem Platenková.

Kulturní dům v Holicích pořádá podobné výstavy každý měsíc. Dle slov ředitelky Evy Hlaváčkové bohužel nepřilákají tolik diváků, kolik by si přáli. Lidé ale často na výstavu dorazí když jdou do kulturního domu na jinou kulturní akci, takže diváky do konce měsíce určitě ještě přiláká.

„Teď se kulturních akcí moc nekoná, takže počítám že se na to lidi hlavně podívají, až bude divadlo, až bude něco v kině,“ zmínila Platenková.

Jiří Platenka zemřel prvního února 1999 ve věku 66 let. Letos by se dožil 90 let.

Výstava bude v Kulturním domě v Holicích až do 28. ledna. Další možnost vidět Platenkovy fotografie bude v dubnu v Mázhausu v Pardubicích.