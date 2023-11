Pardubický Zámeček se spolu se Základní školou Staňkova zapojil do Projektu krokus. Jako připomínku zemřelých dětí během holocaustu vysadili žáci na střeše památníku cibulky žlutých květin.

Výsadbou květin si žáci ZŠ Staňkova připomněli období holocaustu | Video: Michal Žampach

Projekt má za úkol připomenout období holocaustu, při kterém přišlo o život jeden a půl milionu židovských i tisíce jiných dětí. Právě tématu holocaustu, diskriminace, rasismu či nenávisti se žáci věnovali 2. listopadu na pardubickém Zámečku nejvíce. Získali informace z daného období a jako vzpomínku na oběti zasadili cibulky květin přímo na střeše památníku.

„Je to projekt vzdělávací a edukační. Děti se edukují, co to vlastně ten holocaust byl, co to vlastně znamená pojem holocaust,“ sdělil Deníku ředitel Památníku Zámeček Viktor Janák. Vzpomínka na oběti holocaustu nebo 2. světová válka ale nebyla pro mnoho žáků jediným tématem. Mnozí se zapojili i do problematiky týkající se současných projevů antisemitismu.

„Podstatou projektu je, že děti sází žluté krokusy jako symbol památky na děti, které zemřely v průběhu holocaustu,“ řekla Deníku spoluorganizátorka akce Kateřina Hloušková. V době Mezinárodního dne památky obětí holocaustu 27. ledna, by zasazené krokusy měly vykvést a jejich žlutá barva tak na trávníku vytvoří Davidovu hvězdu, jež židovští obyvatelé museli nosit na příkaz nacistů, jak na svrchní, tak i na spodní vrstvě oděvu. Toto nařízení zavedl 1. září 1941 Reinhard Heydrich.

Za vznikem projektu Krokus stojí organice Holocaust Education Ireland. Stalo se tak v roce 2005 a postupně se do něho zapojilo dvanáct evropských zemí včetně s Českou republikou. Pro Památník Zámeček Pardubice to bylo letos poprvé, kdy se do tohoto projektu zapojil.