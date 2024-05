/VÁŽNĚ - NEVÁŽNĚ/ Reportér Deníku odhalil a nafotil ilegálního „nocležníka“. Získal i jeho přibližnou identitu. Jednat by se mohlo o holuba hřivnáče nebo jen o holuba domácího, zaměstnanci magistrátu ho již familiérně oslovují Honzíku.

Holub Honzík zabydlel římsu na pardubické radnici | Video: Bohumil Roub

Kdo fyzicky opravdu bydlí na pardubické radnici? Na radnici na historickém centrálním Pernštýnském náměstí s číslem popisným 1? Nelegálně, na prestižní adrese, ale přesto..? Bude vedení města jeho ilegální pobyt tolerovat anebo použije svoji represivní složku k razantnímu zákroku?

Reportér Deníku ilegálního „nocležníka“ odhalil a nafotil. Získal i jeho přibližnou (u bezdomovců se tomu nedá věřit) identitu. Jednat by se mohlo o holuba hřivnáče nebo jen o holuba domácího, zaměstnanci magistrátu ho již familiérně oslovují „Honzíku“ (jistě to nemá spojitost s křestním jménem primátora Pardubic – Janem Nadrchalem). Honzík si vybudoval noclehárnu na římse ve vnitřním nádvoří staré radnice a s největší pravděpodobností tento svůj příbytek bez donucení nehodlá v nejbližších časech opustit.

„Je tady od Vinařského půlmaratónu. Od 13. dubna. Napřed jsme si mysleli, že tam sedí holubice na vajíčkách. Jenže potom odletěl a vajíčka tam nebyly, ten lítá furt sem tam,“ řekla Deníku šatnářka v předsálí hlavního sálu radnice Alena Fenclová, která nezvaného nocležníka jako první zpozorovala.

Zdroj: Deník/Bohumil Roub

Holubovi se ve dvoře mezi radnicí a Galerií Mázhaus zřejmě líbí i přes ostnaté plašiče, mezi kterými se uhnízdil a pojal je za svůj domov. „Evidentně ho neruší ani někdy do noci trvající zastupitelstva, vítání občánků nebo svatby. Osobně jsem si ho všiml až díky upozornění Deníku,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký. Dodal, že podle jeho zjištění si sympatický pták získal popularitu u zaměstnanců. Náměstek dodal, že správným postupem by byl odchyt Městskou policií Pardubice a vypuštění do přírody, v případě zranění převoz do léčení do Záchranné stanice Pasíčka. „Budeme se muset poradit s kolegy na radnici. U Honzíka bude totiž platit pořekadlo, že dobří holubi se vracejí, tak si myslím, že už se spíše stane stabilním obyvatelem."

Další náměstek primátora Jan Hrabal k tomu připojil: „Právě proto, že se jmenuje Honzík, tak ho přece nevyženeme, ne?“